عائلة محمد قنوع عن "الوصية المزعومة": لم يكن يملك شيئا
أكد ابن عم الفنان السوري الراحل محمد قنوع أنه لم يكن يملك شيئا، في إشارة إلى معلومات متداولة عن وصية ترك فيها "قنوع" أموالا لعائلته.
وقال زياد قنوع، إن الفنان الراحل لم يكن يملك منزلا، فكيف تكون له أملاك للتوزيع، معلقا بالقول: "محمد قنوع ما عندو بيت، ولا يملك أي شيء سوى محبة الناس".
وشكك في لقاء إعلامي مع "كيو ميديا" بوجود وصية كتبها محمد قنوع، مشددا على أنه لم يكن يملك أي شيء، مما أشيع في الوصية، مضيفا أنه "لا يعلم إن كان هناك وصية خاصة ضمن محيط عائلته الصغيرة".
وتابع: "لو محمد عنده الأملاك كان وزع نصه، ما عنده شي".
يذكر أن الفنان السوري محمد قنوع كان قد كشف في أكثر من مقابلة، أنه "لا يملك منزلا، وأن المنزل الذي يسكن فيه بالإيجار".
ونفى في مقابلة سابقة امتلاكه منزلا، مؤكدا أنه ظل يعتاش على الفن حتى حصل على وظيفة في العام 2015 كمدير عام لشركة "اي بي سي" للإنتاج الفني، ما منحه شيئا من الاطمئنان، كونه أصبح يتلقى راتبا.
وصرح آنذاك بالقول: "حتى عام 2015 واستلمت مدير شركة عام (اي بي سي للإنتاج الفني) من وقتها ظهري مسنود، في حال ما اشتغلت عندي راتب، راح الخوف عندي بين رمضان والعيد الكبير، استراحة الموسم دايما قول متى يجيني عمل".
وعلق حينها: "أنا لا أملك بيت ملك في دمشق ولا خارج دمشق.. الفن بطعمي ناس وناس".
يذكر أن معلومات تم تداولها مؤخرا عن وجود وصية للفنان محمد قنوع، احتوت على عدة أجزاء، من بينها جزء خاص يتعلق بأفراد عائلته وتم التكتم عليه وعدم الإفصاح عنه؛ نظرًا لخصوصية الموضوع، في حين كان الفنان الراحل محمد قنوع قد كتب في وصيته أيضًا بعض النقاط المتعلقة بأملاكه، وأخرى بالوسط الفني، وأعماله التي قدمها طيلة مسيرته.
وقيل أيضًا، إن الراحل محمد قنوع يمتلك أموالًا منقولة وغير منقولة، وبعض الأصول خارج بلده سوريا وتحديدًا في مصر.
وأوصى، وفق ما هو منشور، أن تذهب ثلاثة أرباع هذه الأموال لزوجته كونها المسؤولة عن أولاده الأربعة، بينما أوصى بأن يتم التصرف بالربع المتبقي من أمواله لصالح عدد من الجمعيات الإنسانية، ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالأيتام.