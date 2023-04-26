عائلة محمد قنوع عن "الوصية المزعومة": لم يكن يملك شيئا

أكد ابن عم الفنان السوري الراحل محمد قنوع أنه لم يكن يملك شيئا، في إشارة إلى معلومات متداولة عن وصية ترك فيها "قنوع" أموالا لعائلته.

وقال زياد قنوع، إن الفنان الراحل لم يكن يملك منزلا، فكيف تكون له أملاك للتوزيع، معلقا بالقول: "محمد قنوع ما عندو بيت، ولا يملك أي شيء سوى محبة الناس".

وشكك في لقاء إعلامي مع "كيو ميديا" بوجود وصية كتبها محمد قنوع، مشددا على أنه لم يكن يملك أي شيء، مما أشيع في الوصية، مضيفا أنه "لا يعلم إن كان هناك وصية خاصة ضمن محيط عائلته الصغيرة".

وتابع: "لو محمد عنده الأملاك كان وزع نصه، ما عنده شي".

يذكر أن الفنان السوري محمد قنوع كان قد كشف في أكثر من مقابلة، أنه "لا يملك منزلا، وأن المنزل الذي يسكن فيه بالإيجار".