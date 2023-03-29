الفنان السوري أسامة الروماني "شخصية واحدة في 4 أعمال"

شهدت عودة الفنان السوري أسامة الروماني أخيرًا إلى الفن، ظهورًا في شخصية تبدو كأنها واحدة في عدة أعمال درامية.

وكان الفنان الروماني عاد للمشاركة في الدراما السورية العام الماضي، بعد انقطاع 40 عامًا عن التمثيل، من خلال مشاركته في عدد من المسلسلات.

وتلقى الفنان السوري العديد من الفرص للمشاركة في أعمال درامية في رمضان هذا العام كذلك، لكن يبدو أن انتعاشة الفنان الروماني الفنية، حاصرته في دور واحد، إذ شارك في أربعة أعمال درامية بدور مشابه وهو "الأب الغني".

وظهر الفنان السوري بدور أب ثري في مسلسل "الكرزون"، وكذلك حمل ذات شخصية الأب الثري في مسلسل "صبايا فليكس".

أما مسلسل "خريف عمر" فقد ظهر فيه أسامة الروماني كأب ثري ولديه ثلاثة أبناء.

وجسَّد الفنان الروماني في مسلسل "مربى العز" شخصية زعيم حارة، وهو أمر يكشف ثراءه، وهو والد في الوقت ذاته لابن مريض.