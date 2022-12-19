أبرزهم سمير صبري وهشام سليم.. فنانون رحلوا في 2022

فقد الوسط الفني العربي العديد من الفنانين خلال العام 2022، وجميعهم من الذين تركوا بصمات واضحة في المجال الفني، وتسبب فقدانهم في حالة حزن كبيرة لدى جمهورهم وزملائهم.

وعانى معظم الراحلين من المرض لفترات متفاوتة قبل وفاتهم، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الفنانين الذين رحلوا في عام 2022.

أحمد الحجار

شهد اليوم الثاني من العام الذي أوشك على الرحيل، وفاة الفنان المصري أحمد الحجار بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التلفزيون فى المنزل.

وكشف الفنان علي الحجار تفاصيل وفاة شقيقه في لقاء تلفزيوني قائلًا: "أخويا مكنش مريض، ولا عمرو راح للدكتور أصلًا، ولا أي حاجة، هو كدا مع نفسه، وفجأة ابنه عصام اتصل بي وروحت له وأزلت الغطاء من على وجهه، وكان بنفس الرضا والسكينة التي كان بها طوال حياته".