أبرزهم سمير صبري وهشام سليم.. فنانون رحلوا في 2022
فقد الوسط الفني العربي العديد من الفنانين خلال العام 2022، وجميعهم من الذين تركوا بصمات واضحة في المجال الفني، وتسبب فقدانهم في حالة حزن كبيرة لدى جمهورهم وزملائهم.
وعانى معظم الراحلين من المرض لفترات متفاوتة قبل وفاتهم، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الفنانين الذين رحلوا في عام 2022.
أحمد الحجار
شهد اليوم الثاني من العام الذي أوشك على الرحيل، وفاة الفنان المصري أحمد الحجار بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التلفزيون فى المنزل.
وكشف الفنان علي الحجار تفاصيل وفاة شقيقه في لقاء تلفزيوني قائلًا: "أخويا مكنش مريض، ولا عمرو راح للدكتور أصلًا، ولا أي حاجة، هو كدا مع نفسه، وفجأة ابنه عصام اتصل بي وروحت له وأزلت الغطاء من على وجهه، وكان بنفس الرضا والسكينة التي كان بها طوال حياته".
مها أبو عوف
وبعد وفاة الحجار بيومين لحقت به مواطنته الفنانة مها أبو عوف، التي فارقت الحياة داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.
وعلى إثر إصابتها بالسرطان، تعرضت الراحلة قبل وفاتها لالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة.
عايدة عبدالعزيز
توفيت الفنانة عايدة عبدالعزيز في الثالث من شباط/ فبراير من هذا العام، حيث أعلنت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، عن وفاتها إثر أزمتها الصحية التي عانت منها لشهور قبل وفاتها، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا.
جلال الشرقاوي
فارق الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوي الحياة في اليوم التالي لوفاة الفنانة عايدة عبدالعزيز، حيث أعلنت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي وفاة والدها، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 88 عامًا.
سمير صبري
وخلال العام الذي شارف على الانتهاء، فجع الوسط الفني بوفاة الفنان سمير صبري في 20 أيار/ مايو الماضي، بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، وذلك عن عمر ناهز 85 عامًا.
وفي الساعات الأخيرة قبل وفاته، كان سمير صبري في حالة صحية مستقرة، وانتقل للعيش في أحد الفنادق الكبرى في الزمالك، بعد انتهاء فترة النقاهة التي قضاها بمجمع المعادي الطبي العسكري.
وكان الراحل قبل وفاته حريصًا على عقد لقاءات واجتماعات مع بعض الأصدقاء المقربين ومناقشتهم وخلق حوارات معهم، إلى جانب ممارسة ألعاب التسلية ومناقشة أمور تتعلق بالسينما.
جعفر الغريب
توفي الفنان السعودي الشهير جعفر الغريب عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا جرحًا غائرًا في قلب الجمهور السعودي والعربي.
وأعلن عن وفاته آنذاك الفنان الإماراتي حبيب غلوم من خلال منشور عبر صفحته على إنستغرام، وأرفق الخبر بصورة للفنان السعودي، وعلق عليها: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الزميل الفنان السعودي جعفر غريب في ذمة الله، رحمه الله وغفر له، ونعزي أنفسنا وعائلته الكريمة والزملاء في المملكة العربية السعودية بهذا الفقد الأليم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
رجاء حسين
توفيت الفنانة المصرية رجاء حسين في التاسع من آب/ أغسطس الماضي عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وشيع جثمانها من مسجد الشرطة في القاهرة الكبرى.
وشهدت جنازتها حضور عدد قليل من الفنانين، من بينهم الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وطليقها الفنان سيف عبد الرحمن.
أحمد حلاوة
فقد الفن المصري الفنان أحمد حلاوة، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث شهدت أيامه الأخيرة مضاعفات كبيرة في مرضه، وذلك بعد أن خرج من المستشفى بعد تحسن طفيف في حالته.
والفنان أحمد حلاوة واحد من كبار الممثلين في مصر، له مكتبة كبيرة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.
هشام سليم
توفي الفنان هشام سليم في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، عن عمر بلغ 64 عامًا.
وتسببت وفاة هشام سليم في صدمة كبيرة بالوسط الفني، وحضر جنازته عدد كبير من الفنانين، على رأسهم الفنانة يسرا التي بدا عليها التأثر الكبير، وتقدمت المشيعين.
خالد سامي
رحل الفنان السعودي خالد سامي عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض جعله يمكث لفترة طويلة داخل المستشفى.
وأعلن عن خبر وفاته نجله فيصل، وذلك عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيراً.. والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفنّي خالد سامي) انتقل إلى رحمة الله اليوم بسبب تداعيات صحيّة".
بسام لطفي
فجع الفن السوري برحيل الفنان بسام لطفي، عن عمر ناهز 82 عامًا، ليترك خلفه تاريخًا فنيًا كبيرًا، حيث يعد الفنان الراحل أحد مؤسسي الحركة الفنية بسوريا، وله إسهامات عديدة بالسينما والتليفزيون والمسرح.
زكي فطين عبد الوهاب
هزم مرض السرطان الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب ابن المخرج الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الراحلة ليلى مراد.
وكان قد أعلن الفنان الراحل إصابته من خلال منشور على "فيسبوك" قال فيه: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أن عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف إني مش هرد على تليفونات، ادعولي بالشفاء".