خالد الصاوي يكشف تفاصيل مشاركته في 4 أعمال رمضانية
يعيش الفنان المصري خالد الصاوي حالة من النشاط الفني، إذ يخوض الموسم الرمضاني بـ4 أعمال فنية، يقدم خلالها شخصيات مختلفة وبعيدة عن بعضها، منها الكوميدي والوطني والتاريخي.
وكشف خالد الصاوي تفاصيل الأعمال التي يشارك بها في لقاء تلفزيوني، قائلًا: "سألعب دور الجوكر في رمضان هذا العام، إذ أشارك في 4 أعمال بأدوار مختلفة، وجاء ذلك بسبب أنه كان مقررًا أن أقدم مسلسلًا من بطولتي هذا العام لكنه فشل، فقررت أن أخرج غضبي في 4 أعمال دفعة واحدة، وأنصح زملائي سواء كانوا من نجوم الصف الأول أو الثاني، ألّا يستسلموا للغضب ويجلسوا بالمنزل، لأن ذلك يؤثر على الفنان".
وعن تفاصيل الـ 4 أعمال، قال الصاوي: "أولها مسلسل كتيبة 101، وهو عمل بطولي ومكان أنا ذهبت إليه وزرعت شجر زيتون باسم كل شهيد، أبسط ما يمكن تقديمه هو عدم الحديث عن الأجر أو ترتيب الأسماء في التترات.. نحن نقدم قصة أشخاص خدموا البلاد بدمائهم، وقدموا الكثير، وما سنقدمه نحن لا يعد بجانب ما قدموه".
وأضاف: "العمل الثاني (مذكرات زوج) أشارك فيه مع الفنان طارق لطفي، الذي تعاونت معه من قبل في مسلسل (القاهرة كابول)، والعمل الجديد مختلف تمامًا، يتحدث عن الأزمات الزوجية، وأظهر في العمل بشخصية زوج الفنانة سماء إبراهيم، وندخل في خلافات زوجية".
وتابع الفنان المصري: "مسلسلي الثالث هو (سره الباتع) دوري به مفاجأة، إذ أقدم فيه شخصية شيخ بلد، وأنا مرتبط بالشخصيات دي لأنها في وصف مصر، الموسوعة اللي سابتها الحملة الفرنسية من الرسومات، ومن الشرح اللي بيتناول الثقافة المصرية، الشخصيات دي محفورة في دماغي، فكانت فرصة عظيمة".
وعن مشاركته مع المخرج خالد يوسف، قال: "هو مخرج له بصمة مهمة جدًّا، جماهيريًّا ونقديًّا، متحد لنفسه وعنده رأي، مشينا مع بعض في الفن، ومشينا مع بعض في المظاهرات، وأنا بحب خالد يوسف".
وتحدث الصاوي عن العمل الرابع الذي يشارك به، قائلًا: "أشارك بدور الملك طمعان مع دنيا سمير غانم ومحمد سلام في مسلسل (جت سليمة)، فيه حاجة بتحصل لدنيا بترميها في زمن ومكان ما يسمى أرض النعام وهي مملكة أسطورية فيها الملك طمعان اللي هو أنا".