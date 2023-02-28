خالد الصاوي يكشف تفاصيل مشاركته في 4 أعمال رمضانية

يعيش الفنان المصري خالد الصاوي حالة من النشاط الفني، إذ يخوض الموسم الرمضاني بـ4 أعمال فنية، يقدم خلالها شخصيات مختلفة وبعيدة عن بعضها، منها الكوميدي والوطني والتاريخي.

وكشف خالد الصاوي تفاصيل الأعمال التي يشارك بها في لقاء تلفزيوني، قائلًا: "سألعب دور الجوكر في رمضان هذا العام، إذ أشارك في 4 أعمال بأدوار مختلفة، وجاء ذلك بسبب أنه كان مقررًا أن أقدم مسلسلًا من بطولتي هذا العام لكنه فشل، فقررت أن أخرج غضبي في 4 أعمال دفعة واحدة، وأنصح زملائي سواء كانوا من نجوم الصف الأول أو الثاني، ألّا يستسلموا للغضب ويجلسوا بالمنزل، لأن ذلك يؤثر على الفنان".