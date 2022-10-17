محمد رمضان يحصد جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من "موريكس دور"

حصد الفنان المصري محمد رمضان جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ 22 المقامة حاليا في لبنان تحت شعار "انهضي لبنان".

وصعد محمد رمضان على المسرح وتسلم الجائزة التي أهداها إلى أعدائه الذين لولاهم لما صار محمد رمضان على ما هو عليه، على حد تعبيره.

وقال محمد رمضان في كلمة بعد استلام التكريم: "سعيد بوجودي في الموريكس دور، مهرجان عمره 22 عاما، أول ما بدأ كان عندي 11 سنة، وماكنتش عارف هبقى ممثل ولا هبقى مطرب".

وأضاف الفنان المصري: "يا رب أكون عند حسن ظن الجمهور اللبناني، وأي نجم عشان يكون نجم كبير يجب أن تعتمده لبنان ووجودي مسؤولية كبيرة، وبهدي الجايزة لكل جمهوري ومحبينى وبهدي الجايزة لكل أعدائي ومن ينتقدنى لأنهم مصدر شغفى وحماسي ولولاهم عمري ما كنت هبقى محمد رمضان ولا هحقق اللي أنا حققته".

كما حصدت الفنانة منة شلبي جائزة أفضل ممثلة عربية بالمهرجان، وفازت النجمة كارول سماحة بجائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية عن أغنية "فوضى".

وفاز الفنان ملحم زين بجائزة نجم الغناء اللبناني لعام 2022، وكرمت المطربة رونزا عن مسيرتها، كما كرم فريق مياس لما حققه من إنجازات.

ويأتي تكريم محمد رمضان بعد أن تم إلغاء مجموعة من الحفلات الغنائية له، بسبب عدم ترحيب الجمهور به.

وكانت آخر الحفلات التي تم إلغاؤها بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث قامت السلطات العراقية بإلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يقام في المدينة نهاية الشهر الجاري.