الشاعر أحمد ماضي يعاود مهاجمته لإليسا بـ"فضح عمرها"

عاود الشاعر اللبناني أحمد ماضي مهاجمة مواطنته الفنانة إليسا بالسخرية من "سنها"، وذلك بعد خلاف حاد دبّ بينهما قبل نحو شهرين، بسبب أغنية "أنا وبس".

واثناء استضافة الفنان "ماضي" في برنامج على قناة "الآن"، وسؤاله عمّن ينصحه باعتزال الفن، أجاب بسرعة "إليسا".