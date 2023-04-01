وفاة الفنان الكويتي حسين علي العوض عن 33 عاما

ودفن المخرج الكويتي الراجل اليوم عقب الإفطار في مقبرة الجعفرية بالكويت، بحضور عدد من نجوم الفن بالكويت.

ونعى عدد من نجوم الفن المخرج الراحل بعبارات مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب خالد المظفر: "ورحل أول المحترمين، اليوم فقدت عنصرا مهما في حياتي أخي وعضيدي الفنان حسين العوض".