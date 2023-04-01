وفاة الفنان الكويتي حسين علي العوض عن 33 عاما
توفي الفنان والمخرج الكويتي حسين علي العوض، اليوم الجمعة، عن عمر 33 عاما، إثر عرضه لسكتة قلبية مفاجأة.
ودفن المخرج الكويتي الراجل اليوم عقب الإفطار في مقبرة الجعفرية بالكويت، بحضور عدد من نجوم الفن بالكويت.
ونعى عدد من نجوم الفن المخرج الراحل بعبارات مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب خالد المظفر: "ورحل أول المحترمين، اليوم فقدت عنصرا مهما في حياتي أخي وعضيدي الفنان حسين العوض".
وأضاف المظفر: "الله يعوض شبابك بالجنة يا أخوي راح يظل اسمك خالد بداخلي طول مافيني نفس وروح! الحين منو يدق علي ينصحني نصيحة من قلبه! بالبروفات .. قعدتك ضحكتك.. قعدتك بروحك بعيداً وأنت تقرأ قرآن.. الله يجعله شفيع له يوم القيامة، حققت كل أحلامك بسنة وحدة. وخليتنا يا بوعلي دعواتكم له".
وكتبت هبة الدري: " بسم الله الرحمن الرحيم.. ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، انتقل الى رحمة الله تعالى الزميل الخلوق حسين العوض انا لله وانا اليه راجعون.. نسألكم الدعاء
ونعى الفنان حمدي الميرغني الفنان الكويتي الراحل، حيث نشر صورة جمعتهما معاً عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وعلق قائلاً : "لا اله الا الله انتقل إلى رحمة الله الفنان الكويتي حسين عوض، يمكن عرفتك فترة قصيرة بس يعلم الله وحده ازاي كنت بحبك لانك انسان خلوق ومحترم ومتربي والضحكة كانت مبتفارقش وشك، ربنا يرحممك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك وأحبابك جميعاً، أرجوكم الدعاء له ولجميع موتانا".