الفنان الكويتي جاسم النبهان يتعهد بمقاضاة من أساؤوا لزوجته واتهموها بسحره

وأكد النبهان، رفضه للتعليقات السلبية التي وُجهت إلى زوجته، مبررًا عزمه اللجوء إلى القضاء "لردع مروجي الإشاعات الذين يتعرضون لحياة الآخرين حتى لا يتكرر الأمر معه ومع غيره"، وفق حديث له مع صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وكانت مقاطع فيديو لزوجة النبهان المغربية المعروفة بـ "أم يحيى" أثارت جدلًا واسعًا، بعد أن نشرت عبر حسابها في "تيك توك" مقاطع تجمعها مع الفنان الكويتي وطفل صغير ووالدتها، قبل أن يتضح أنها زوجته.

وقال متابعون، إن "المرأة قامت بسحر جاسم النبهان"، مستندين بذلك إلى مقاطع فيديو نشرتها لشموع كثيرة وخروف تم التضحية به.