نجوم الموسيقى يتدفقون على دكار لحضور حفل جوائز مهرجان أفريما

وكانت المغنية الجابونية إسبوار لا تايجريس، المرشحة لنيل جائزة أفريما، من بين الضيوف الذين ارتدوا ملابس فاخرة ومروا على السجادة الحمراء قبل الحفل.

وقالت لـ"رويترز"، بينما تضع عباءة سوداء وقناعا يخفي معظم وجهها، "أنا أرتدي قناع رأس من قبيلتي في الجابون يمثل رقصة تقليدية من قريتي لإظهار أنني فخورة بثقافتي وأريد مشاركتها مع الناس هنا اليوم".

وقال مايك دادا رئيس المهرجان قبل الحفل "هذه لحظة مثيرة للموسيقى الأفريقية، ونحن فخورون بالطريقة التي تمكن بها هؤلاء الفنانون من الوصول إلى عدد من الأسواق سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد العالمي".