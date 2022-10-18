"مش عاوز أشوفها تاني".. أول رد من حسام حبيب على أزمة شيرين عبدالوهاب

اعتبر الفنان المصري حسام حبيب طليق مواطنته الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن زواجه منها كان أكبر خطأ ارتكبه في حياته، وذلك بعد ساعات من الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا ودخولها مصحة للعلاج النفسي.

وقال “حبيب” في تسجيل صوتي نشرته مجلة “الجرس اللبنانية” وذكرت أن تصريحاته رداً منه على زيارته لشيرين داخل المصحة النفسية التي تحتجز بها، "إنه لا يريد أن يسمع اسمها مرة أخرى".

وأضاف حسام حبيب: “أنا تصدمت فيها صدمة عمري، ولا عاوز اسمع اسمها تاني ولا عاوز أشوفها في حياتي تاني”.

وتابع: “تنسى إنها عرفت واحد اسمه حسام في حياتها، ومن اللحظة دي معرفش حد بالاسم ده”.

وأثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب حالة من الجدل، بعد تعرضها لأزمة كبيرة ودخولها لإحدى المصحات النفسية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي بداية الأزمة اتهم محامي الفنانة المصرية، في بلاغ رسمي شقيقها بالتعدي عليها بالضرب المبرح وحجزها في مستشفى رغما عنها لرغبتها في العودة لزوجها السابق حسام حبيب، إلا أنه تراجع بعد ذلك وتنازل عن البلاغ بعد علمه أن شقيقها أدخلها المصحة النفسية لعلاجها من الإدمان.

وعقب دخول شيرين عبدالوهاب للمصحة النفسية التي تمكث بها حاليا، تواجد الفنان حسام حبيب برفقة سارة الطباخ مديرة أعمالها السابقة، أمام المستشفى على أمل الدخول لها ورؤيتها، ومكث الثنائي بأحد المقاهي الشهيرة المجاورة للمستشفى لكنهما لم يتمكنا من مقابلة الفنانة شيرين.