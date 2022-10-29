أغنية للفنان العراقي صلاح البحر تثير غضب الصابئة المندائيين

أثار الفنان العراقي، صلاح البحر، غضب طائفة الصابئة المندائيين؛ بسبب أغنيته الأخيرة، التي تضمنت إساءة لهم، وفي الأغنية تحدث عن سحر عُمل له عند أحد الأشخاص الصابئة، وذلك كناية عن قوّته.

وقال في أحد مقاطع الأغنية: "عليّ يحجون ويكولون مسويتلك سحر يم صُبي"، في حين طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمنع الأغنية؛ كونها أساءت إلى مكون عراقي أصيل.

من جهته، انتقد رئيس كتلة الصابئة المندائيين في البرلمان، النائب أسامة البدري، أغنية البحر، ورأى أنها تمثل "إساءة كبيرة لأبناء المكون المندائي وتضمنت مفردات السحر والشعوذة ونسبها للديانة المندائية".

وقال البدري في بيان صدر عنه، السبت، مدافعا عن "الديانة المندائية": "إن كتابنا المقدس الكنزا ربا يحرم أعمال السحر والشعوذة، كما هي محرمة في بقية الديانات المحترمة "، مضيفا: "نؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة صلاح البحر وشاعر الأغنية وندعو السيد وزير الثقافة ونقابة الفنانين واتحاد الأدباء لاتخاذ دورهم في محاسبة كل من يحاول الطعن والمساس بالمكونات العراقية الأصيلة ودياناتهم".