أغنية للفنان العراقي صلاح البحر تثير غضب الصابئة المندائيين
أثار الفنان العراقي، صلاح البحر، غضب طائفة الصابئة المندائيين؛ بسبب أغنيته الأخيرة، التي تضمنت إساءة لهم، وفي الأغنية تحدث عن سحر عُمل له عند أحد الأشخاص الصابئة، وذلك كناية عن قوّته.
وقال في أحد مقاطع الأغنية: "عليّ يحجون ويكولون مسويتلك سحر يم صُبي"، في حين طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمنع الأغنية؛ كونها أساءت إلى مكون عراقي أصيل.
من جهته، انتقد رئيس كتلة الصابئة المندائيين في البرلمان، النائب أسامة البدري، أغنية البحر، ورأى أنها تمثل "إساءة كبيرة لأبناء المكون المندائي وتضمنت مفردات السحر والشعوذة ونسبها للديانة المندائية".
وقال البدري في بيان صدر عنه، السبت، مدافعا عن "الديانة المندائية": "إن كتابنا المقدس الكنزا ربا يحرم أعمال السحر والشعوذة، كما هي محرمة في بقية الديانات المحترمة "، مضيفا: "نؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة صلاح البحر وشاعر الأغنية وندعو السيد وزير الثقافة ونقابة الفنانين واتحاد الأدباء لاتخاذ دورهم في محاسبة كل من يحاول الطعن والمساس بالمكونات العراقية الأصيلة ودياناتهم".
بدورها، طالبت النائبة في البرلمان سروة عبدالواحد، وزارة الثقافة بالتدخل، وعدم السكوت على تلك الأغنية، وقالت في تدوينة عبر "تويتر": "أطالب وزارة الثقافة واللجنة البرلمانية للثقافة عدم السكوت على هذه الإهانة لمكون أصيل من الشعب العراقي".
إزاء ذلك، اضطر الفنان صلاح البحر، إلى تقديم اعتذار عن تلك الأغنية، وقال في مقطع مرئي: "أخواني وأخواتي الصابئة المندائية، أقدم اعتذاري في موضوع النص الغنائي، ولكم كل الحب والاحترام".
ويعاني الصابئة المندائيون من انتشار الكثير من المعلومات الخاطئة عن ديانتهم بين بعض شرائح المجتمع العراقي، وتلتصق اتهامات وصورة نمطية لدى الذهنية العراقية، عن بعض المكونات، على رغم خطئها، فمثلًا يُنظر إلى الصابئة المندائيين على أنهم يمارسون أعمال "السحر والشعوذة" وعبادة "الكواكب والنجوم"؛ ما يجعلهم محل جدل في المجتمع.
والأسبوع الماضي، قال زعيم طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم ستار جبار الحلو ضمن تقرير صحفي، إن "الديانة الصابئية تعتبر السحر والشعوذة من المحرمات الكبرى، ومن يزاوله لن يرى نور الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك آيات كثيرة وردت في كنزا ربّا".
وتعد الديانة المندائية إحدى أقدم الديانات المعروفة في وادي الرافدين، وهي ديانة توحيدية، ولدى اتباعها الذين ينتشرون قرب مياه الأنهار حيث تجري بعض طقوسهم كالتعميد، كتاب مقدس يسمى (كنزا ربا).