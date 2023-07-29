نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في مهرجان جرش

أحيت الفنانة اللبنانبة نجوى كرم، حفلا غنائيا الجمعة في مهرجان جرش الدولي بدورته الـ 37، وسط تفاعل كبير من الجمهور الأردني، وقدمت على مدى ساعتين باقة من أغانيها القديمة والجديدة.

وعلى مدار تاريخ المهرجان الأردني، تشارك الفنانة للمرة الحادية عشرة في المهرجان، حيث سارت باتجاه الخشبة على أنغام "جايي يا جرش جايي". أمّا المفاجأة، فكانت بطريقة تقديم أغنية "مغرومة بحالي" حين ترك أعضاء الكورال وعدد من أفراد الفرقة الموسيقية بإدارة المايسترو إيلي العليا، أماكنهم وتوجّهوا الى وسط المسرح لرقص الدبكة مع كرم وسط هتافات الجمهور.

كما قدّمت كرم موّالا تكريميا للملك الأردني وشعب الأردن، جاء في مقدّمته "يا ليل حيّي الملك ورجالنا الشجعان.. وحيّي النشامى يللي معنا اليوم سهرانة.. وقلّن بتبقى جرش مسرح لكلّ فنان.. عندو بحالو ثقة والفضل ربّاني".