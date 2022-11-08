شيرين عبدالوهاب تتوعد شقيقها.. وتهاجم مدير أعمالها السابق

وأوضحت أن شقيقها "ضربها وسحلها مستخدمًا سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص (أصدقاؤه)"، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة، حيث وجهت الفنانه له اتهامًا صريحًا بذلك، بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

وأكدت أنها "لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص يسيء لها أو لسمعتها، وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها، وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الأخوة والشفقة"، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، حيث إن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها، وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تمامًا لأعمالها الفنية تاركة أمور التقاضي لمكتب المحاماة بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية.

كما أكدت شيرين عبدالوهاب في البيان، أنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص، واستقلت معه سيارته وتوجهت إلى منزلها، ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.

وكان ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد أعلن مؤخرًا أن موكلته غادرت المستشفى، مشيرًا إلى أنها تتمتع بصحة جيدة.

ونشر قنطوش صورة لـ"شيرين عبدالوهاب" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق عليها: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى، وهي بصحة جيدة وتشكر جمهورها وكل من ساندها في أزماتها، وستتحدث في فيديو خلال ساعات"، لكنها لم تخرج في أي فيديو.