هل ترسخ الدراما العربية العنصرية بدل محاكمتها؟

ليأتي دفاع صادق الصباح مدير الشركة المنتجة للعمل بأن المسلسل يقدم صورة حقيقية عن واقع نعيشه، والعنصرية حاضرة بين الشعبين السوري واللبناني.

وذكر الصباح: "كل ما رغبنا به هو إبراز حقائق منها"، داعيًا إلى متابعة الحلقات الأخيرة التي ستتضمن رسالة العمل.

وفي هذا الجانب قال السيناريست "رامي كوسا": "بتقديري الشخصي أننا لا نتكلم عن مشكلة مدفونة مرَّ عليها الزمن، ثم أعدنا النبش فيها وصعدناها، وإنما عن مشكلة ما زالت آثارها محسوسة حتى الآن".

وأضاف كوسا لـ"إرم نيوز": "ما زلنا نعاني من تلك العنصرية كسوريين وكلبنانيين، لذا أرى أنها مشكلة حية وواحدة من مفردات اللحظة، وبحاجة لمناقشتها لنضع لها حدا".

وتابع: "كي نقول وجهة نظر موضوعية تدعو إلى حل هذا الخلاف، وإلى الفصل ما بين جنسية مذنب وما بين شعبه، أي أن التعميم خاطئ على جنسية بحالها وعلى شعب بحاله".

عمل متوازن

من جهته، أوضح المخرج محمد عبد العزيز، أنه يجب الاعتراف بأخطائنا بصوت مرتفع، وأن جراحنا المفتوحة لن تلتئم إلا إذا شفيت من القيح الذي تعاني منه.

ووصف عبد العزيز "النار بالنار" بأنه عمل متوازن يغوص في منطقة ملتهبة عند الطرفين، والذهاب إليها دراميا لأول مرة، من الطبيعي أن يكشف مدى عمق الجراح.