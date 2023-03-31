هل ترسخ الدراما العربية العنصرية بدل محاكمتها؟
يبدو أن السجالات التي تثيرها دراما هذا الموسم لن تنتهي، فما أن أغلقت صفحة عرض مسلسل معاوية، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باتهام مسلسلي "النار بالنار" و"دفعة لندن" بإشعال العنصرية اللبنانية -السورية، والعراقية - الكويتية.
تضمنت الحلقة الخامسة من "النار بالنار" (قصة رامي كوسا، إخراج محمد عبد العزيز) سجالا عنصريا بين شخصيتي عزيز (جورج خباز) ومريم (كاريس بشار) دار حول اللاجئين السوريين في لبنان، والوجود السوري العسكري السابق فيه.
وبينما اعتبر البعض أن ذلك المشهد يؤجج العنصرية بين الشعبين، أثنى عليه آخرون بأنه ينقل حقيقة لا بدّ من نقاشها دراميا.
ليأتي دفاع صادق الصباح مدير الشركة المنتجة للعمل بأن المسلسل يقدم صورة حقيقية عن واقع نعيشه، والعنصرية حاضرة بين الشعبين السوري واللبناني.
وذكر الصباح: "كل ما رغبنا به هو إبراز حقائق منها"، داعيًا إلى متابعة الحلقات الأخيرة التي ستتضمن رسالة العمل.
وفي هذا الجانب قال السيناريست "رامي كوسا": "بتقديري الشخصي أننا لا نتكلم عن مشكلة مدفونة مرَّ عليها الزمن، ثم أعدنا النبش فيها وصعدناها، وإنما عن مشكلة ما زالت آثارها محسوسة حتى الآن".
وأضاف كوسا لـ"إرم نيوز": "ما زلنا نعاني من تلك العنصرية كسوريين وكلبنانيين، لذا أرى أنها مشكلة حية وواحدة من مفردات اللحظة، وبحاجة لمناقشتها لنضع لها حدا".
وتابع: "كي نقول وجهة نظر موضوعية تدعو إلى حل هذا الخلاف، وإلى الفصل ما بين جنسية مذنب وما بين شعبه، أي أن التعميم خاطئ على جنسية بحالها وعلى شعب بحاله".
عمل متوازن
من جهته، أوضح المخرج محمد عبد العزيز، أنه يجب الاعتراف بأخطائنا بصوت مرتفع، وأن جراحنا المفتوحة لن تلتئم إلا إذا شفيت من القيح الذي تعاني منه.
ووصف عبد العزيز "النار بالنار" بأنه عمل متوازن يغوص في منطقة ملتهبة عند الطرفين، والذهاب إليها دراميا لأول مرة، من الطبيعي أن يكشف مدى عمق الجراح.
على صعيد موازٍ أثار مسلسل "دفعة لندن" جدلاً كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره العراقيون يشوه صورتهم ويتعمد الإساءة إليهم، في حين دافع آخرون عن الشعب الكويتي.
وعللوا ذلك أن المسلسل إنتاج سعودي ومخرجه مصري ولا علاقة للكويت به إلا بجنسية كاتبته.
ويصور العمل الذي كتبته الكويتية هبة مشاري حمادة وأخرجه محمد بكير عراقيات يعملن كخادمات ويتم اتهامهن بالسرقة، كما أظهر رجلا عراقيا يرفض مساعدة الفتيات الكويتيات بعد أن سرقت نقودهن ويبصق عليهن بدلاً من نجدتهن، ما اعتبره عراقيون تشويهاً لصورتهم.
وأوضحت الكاتبة هبة مشاري على صفحتها في "إنستغرام" أن تاريخ العراق يخص العرب جميعًا، يستندون عليه ويتباهون به، لكن المصيبة تكمن في المتلقي قصير النظر، المعبأ بفكرة المؤامرة.
وأضافت أن القصة ما هي إلا إسقاط على سرقة العراق من قبل بعض العراقيين، الذين سرقوا تاريخه وإرثه الحضاري، ومستقبل أبنائه بسبب الحرب والانقلابات والمؤامرات العالمية.
من جانبها، أكدت وزارة الإعلام الكويتية أن مسلسل "دفعة لندن" لا يمتّ للكويت بصلة، وأنه لم يحصل على أي موافقات من الجهات الرسمية في الكويت، ولم يعرض في أي منصة إعلامية في الكويت، مجددةً رفضها لأي عمل من شأنه المساس بأي دولة أو شعب عربي أو صديق.
ودخل على خط الجدل هيئة الإعلام العراقيّة، وقال محمود الربيعي، عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقيّة، في بيان صحفي: "سنتصدّى في هيئة الإعلام والاتصالات بشكل رسمي وقانوني للتجاوزات المشينة بحق العراقيين والتي صدرت عبر حلقات مسلسل دفعة لندن الذي تبثه قناة MBC السعودية، والسّعي لمنعه ومحاسبة المسؤولين عنه".
أمر واقع
بدوره، قال الناقد اللبناني أمين حمادة: "لا شك أن العنصرية أمر واقع وهي موجودة سواء لبنانياً أو سورياً، عراقياً أو كويتياً، لكنها للأسف مرتكزة على أفكار مسبقة ومعلبة، يتم الاتكاء عليها وتعميمها على شعب بأكمله.
وأضاف حمادة لـ"إرم نيوز" أن "وظيفة الدراما والفن بشكل عام، مواجهة الأمور التي تهم الإنسان من تابوهات ومواضيع مثيرة للجدل، من تفاصيل يومية إلى أحلام إلى خيبات.. ومناقشة قضايا العنصرية طبيعي، وجميل أن يتم طرحها بتوازن وبعيداً عن المواضيع الشائعة التي تعتمد على التفاهة والتسطيح".
وتابع: "في مشهد "النار بالنار" كان التعاطي مع موضوع العنصرية بطريقة مسطحة أثبتت أن الفكرة المعلبة أساساً موجودة بذهن الكاتب".
وأردف: "بدل أن يكون السيناريست حياديا ويتحدث من خلال الشخصيات، أثبت فكرة العنصرية المعلَّبة من قبل شريحة سورية بوجه اللبنانيين، وهي أن اللبنانيين ضعيفون باللغة العربية. علما أن لبنان فيه أساطين لغويين، كالأخوة يازجي وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة، وما حكاه أمين معلوف باللغة العربية لم يقله أحد".
وبالعودة إلى المشهد، يقول حمادة: عندما تصحِّح "مريم" لـ"عزيز" الخطأ اللغوي في اللافتة التي تدعو اللاجئين السوريين لعدم التجوال بعد الساعة الثامنة تثبت هذه الفكرة، علمًا أنهما من المستوى المعرفي والثقافي ذاته.
وزاد: "تناقشت مع كاتب المسلسل، فأخبرني أن نصه تعرض للكثير من التشويه والتعديل والاعتداء، وأبلغني أن مهنة مريم بالأساس هي مدرسة لغة عربية بمعنى أن تعليقها اللغوي مبرر درامياً، لكن تشويه ملامح الشخصية من قبل المخرج جعل من غير الطبيعي تقبُّل ملاحظتها النحوية".
ويعتقد الناقد اللبناني أن ما يحصل درامياً في "دفعة لندن" يسير في المنحى ذاته الذي يسلكه "النار بالنار"، إذ إن هناك رغبة بإثارة الجدل للجدل، وليس للوصول إلى محاكمة درامية منطقية للموضوع المثير للسجال، وهنا مكمن الخلل في العملين.