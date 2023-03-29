الفنان العراقي سيف نبيل يعلن انتصاره في قضايا التزوير
أعلن الفنان العراقي سيف نبيل، انتصاره في القضايا التي أقيمت ضده من إحدى الشركات، من أجل منعه من الغناء، موجهًا الشكر للقضاء العراقي.
وكان سيف نبيل، قد أعلن قبل أشهر عن قيام إحدى الشركات بتزوير توقيعه وبصمة إبهامه في عقد عمل.
وخرج الفنان العراقي، في فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" معلنًا انتصاره في كل الدعاوى المرفوعة ضده.
وقال نبيل: "مساكم خير ورمضانكم مبارك، من فترة نزّلت فيديو أوضحت فيه تعرضي للظلم والتزوير من قبل بعض ضعفاء النفوس، حيث أقاموا دعاوى كيدية ضدي، وزوَّروا عقد، وبفضل الله تعالى وبفضل المحاكم العراقية، والقضاء العراقي العادل، الذي كان بمثابة السيف العادل في وجه الظالمين".
وأضاف: "أصدرت المحاكم بجميع أنواعها قرارات تصب جميعها لصالحي وأنصفتني من هؤلاء الظالمين، وصدقت القرارات من قبل محاكم التمييز الاتحادية، التي تكون قرارتها قاطعة، ومكتسبة الدرجة القطعية".
وتابع: "أحب أشكر القضاء العراقي العادل.. شكرًا لكم".
وكان سيف نبيل، قد خرج قبل أشهر في فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" أعلن خلاله تعرضه للنصب، مشيرًا إلى أنه منذ 5 أعوام لم يرَ عائلته، ولا يستطيع رؤية أهله في العراق أو حتى زيارة قبر والده، بسبب مجموعة من الناس الذين قاموا بتزوير بعض المستندات القانونية من توقيع وبصمة إبهامه، مضيفًا أنهم "استطاعوا استصدار أمر بتوقيفه، وتوقيف بعض أغانيه"، وهي من إنتاجه الخاص عبر "يوتيوب"، وغيرها من المنصات الرقمية.