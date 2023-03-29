الفنان العراقي سيف نبيل يعلن انتصاره في قضايا التزوير

أعلن الفنان العراقي سيف نبيل، انتصاره في القضايا التي أقيمت ضده من إحدى الشركات، من أجل منعه من الغناء، موجهًا الشكر للقضاء العراقي.

وكان سيف نبيل، قد أعلن قبل أشهر عن قيام إحدى الشركات بتزوير توقيعه وبصمة إبهامه في عقد عمل.

وخرج الفنان العراقي، في فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" معلنًا انتصاره في كل الدعاوى المرفوعة ضده.

وقال نبيل: "مساكم خير ورمضانكم مبارك، من فترة نزّلت فيديو أوضحت فيه تعرضي للظلم والتزوير من قبل بعض ضعفاء النفوس، حيث أقاموا دعاوى كيدية ضدي، وزوَّروا عقد، وبفضل الله تعالى وبفضل المحاكم العراقية، والقضاء العراقي العادل، الذي كان بمثابة السيف العادل في وجه الظالمين".