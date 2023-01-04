بعد 55 عامًا.. بطلا فيلم "روميو وجولييت" يقاضيان الشركة المنتجة

وذكرت مجلة "فارايتي" الأمريكية للأخبار الترفيهية، إن هذا الفيلم حاصل على جائزة الأوسكار، ويصنف من ضمن أكثر الأفلام مشاهدة، حيث أدى ليونارد دَور "روميو" وكان بعمر 16 عامًا، بينما جسدت أوليفيا دَور "جولييت" وكانت بعمر 15 عامًا؛ ما يعني أنهما كانا قاصرين عند أداء مشهد العري الشهير في الفيلم.

وبسبب ذلك قرر كلا الممثلين الآن وهما بعمر السبعين، مقاضاة شركة توزيع الأفلام الأمريكية "باراماونت"، وهي المنتجة للفيلم.

ويتهمان في الدعوى القضائية بمحكمة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، شركة "باراماونت" بترويج صور عارية للمراهقين، من خلال استغلاهما لأداء مشهدهما الفاضح بالفيلم.