هيا الشعيبي لإلهام الفضالة: "إذا صج مدخلتيني.. روحي طلعيني من بوتيكات"

اشتعلت الأزمة مجددا بين الفنانتين الكويتيتين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة على خلفية تصريحات الأخيرة، خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي.

وكانت دندراوي قد وجهت سؤالا لإلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر عن حقيقة قطعها رزق هيا الشعيبي – دون أن تسميها - لتنفي الفضالة ذلك، مشددة على أنها "السبب في دخولها بوتيكات".

وعلقت الفنانة الفضالة بالقول: "أنا ترجيت مدير بوتيكات وخليته يدخلها. عبدالوهاب العيسى وهو حي يرزق موجود ترجيته يدخلها بوتيكات وداشة بتلفوني وسنابها وأقول شوف مسرحياتها شوف".

وأضافت أنها من أوائل الفنانات اللاتي وقعن مع "بوتيكات" ولها كلمة مسموعة فيها، ولو كانت ترغب في قطع رزق الشعيبي، لكانت طلبت منهم إغلاق حسابها معهم.

وصرحت في حديثها مع الإعلامية دندراوي أن هناك قضية مرفوعة على الشعيبي حاليا، بسبب التحريض علها.

واستنكرت إلهام الفضالة استمرار المشاكل بينهما والاتهامات، لافتة إلى أن "هيا الشعيبي لم تترك أي فرصة لعودة صداقتهما مجددا".

وبعد تصريحات الفضالة، خرجت هيا الشعيبي عبر حسابها في "سناب شات"، نافية دخولها "بوتيكات" من خلال إلهام الفضالة، ومرجعة الفضل في دخولها "بوتيكات" إلى كل من عهود العنزي ودانة الطويريش.

وقالت في فيديو بثته في حسابها: "دانة الطويرش وعهود العنزي شافوا أستاذة أبرار، قالولها ليش هيا مو معانة نبي هيونة معانا، دقت أبرار علي، رحت بوتيكات واتفقت معهم..".