يوسف رزق "يفضح" هاني السعدي وإمارات رزق
هاجم المخرج السوري يوسف رزق، مواطنه الكاتب والفنان هاني السعدي، كاشفا للمرة الأولى عن تفاصيل خلافهما.
وقال "رزق" خلال لقاء مع يامن ديب في برنامج "سوريانا" أن السعدي "ليس موهوبا كما يتوهم البعض".
وشكك المخرج السوري بـ"مصداقية" هاني السعدي في كتابة الأعمال، متهما إياه بـ"اختلاس" مشاهد من أعمال سابقة له والزج بها في أعمال لاحقة، معلقا: "هاني السعدي بشو نجح؟ بيكتب خلف القضبان ياخد مشاهد من قتل الربيع يحطها في خلف القضبان، ما كان يهدأ، عنده زهايمر من زمان، وكان بيعرض أعماله على كل الشركات السورية وما أحد كان بياخدها، لأنها دون المستوى".
وتابع الفنان السوري: "الخلاف مع هاني السعدي هو مو خلاف، وعمره ما كتب نص ضابط".
شدد يوسف رزق أن الفضل يعود له وحده فقط في نجاح هاني السعدي ككاتب مهم، خاصة أن هاني السعدي اختلف مع العديد من المخرجين ورفضوا التعاون معه، وفق قوله.
وتابع أن "هاني السعدي كان يعطيه نصا، يوجد به فكرة، لكنه كان يبني كل النص بشكل كامل حتى ينجح العمل"، لافتا إلى أن العقد بينهما، كان ينص على أنه كيوسف رزق يحق له تغيير وإضافة محاور درامية كما يشاء.
وتابع المخرج السوري أنه قام برفع دعوى قضائية على هاني السعدي، بعد ادعائه أنه قام بتغيير نصوصه دون موافقته، وفق تعبيره.
وزعم أن "صهر السعدي" قدم إليه في زيارة بشكل خاص، كي يتوسله التنازل عن دعواه ضده.
كما هاجم المخرج السوري يوسف رزق خلال البرنامج، زوجته السابقة الفنانة إمارات رزق، وقد اتهمها بأنها "مريضة بالغيرة"، واصفا إياها بـ"الفاجرة".
وادعى أن الفنانة إمارات، كانت تبلغ من العمر 15 عاما، ووضعته تحت الأمر الواقع كي يتزوجها، مؤكدا أنه "هو من صنع نجوميتها، بدليل أن الجمهور لا يزال يعرفها باسم إمارات رزق وليس باسمها الحقيقي إمارات السعدي".
وتابع في معرض حديثه: "إمارات رزق أنا اللي صنعتها، إذا عندكم فكرة أنا اتزوجتها كان عندها 15 سنة، كنت أكبر منها بـ 31 سنة، عشقتني (..) أنا سويتها نجمة على كبار الفنانين، وهي لها رأي مرضي مستحوذ تملك، وكان طليقها حسام جنيد يخاف من الحديث معها، تزوجا لمدة 7 سنوات وانفصلا خلالها شي ست سبع مرات".
فيما أشاد بزوجته السابقة الفنانة أمانة والي، مبينا أن "أماني والي هي وريثة منى واصف في الشرق الأوسط في العشرين سنة القادمة".
وأكد أنه "رغم ذلك لا تزال علاقاته بزوجاته السابقات مستمرة".
وأعلن المخرج يوسف رزق أنه تزوج قانونيا 4 مرات، منهن اثنتان سوريتان، وهما الفنانتان إمارات وأمانة، لكنه عقد ما لا يقل عن 1600 زيجة بشكل غير قانوني".
وأثارت تصريحات يوسف رزق، انتقادات واسعة، إذ اتهمه العديد من المتابعين بـ"تجاوز الخطوط الحمراء والأعراف والتقاليد" في حديثه.
يذكر أن المخرج السوري يوسف رزق له العديد من المسلسلات والأفلام في تاريخ الدراما السورية، أبرزها مسلسل "أسياد المال" و"قتل الربيع" ومسلسل "حاجز الصمت"، الذي أثار جدلا واسعا في حينها لحديثه عن مرض الإيدز.