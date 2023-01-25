يوسف رزق "يفضح" هاني السعدي وإمارات رزق

هاجم المخرج السوري يوسف رزق، مواطنه الكاتب والفنان هاني السعدي، كاشفا للمرة الأولى عن تفاصيل خلافهما.

وقال "رزق" خلال لقاء مع يامن ديب في برنامج "سوريانا" أن السعدي "ليس موهوبا كما يتوهم البعض".

وشكك المخرج السوري بـ"مصداقية" هاني السعدي في كتابة الأعمال، متهما إياه بـ"اختلاس" مشاهد من أعمال سابقة له والزج بها في أعمال لاحقة، معلقا: "هاني السعدي بشو نجح؟ بيكتب خلف القضبان ياخد مشاهد من قتل الربيع يحطها في خلف القضبان، ما كان يهدأ، عنده زهايمر من زمان، وكان بيعرض أعماله على كل الشركات السورية وما أحد كان بياخدها، لأنها دون المستوى".

وتابع الفنان السوري: "الخلاف مع هاني السعدي هو مو خلاف، وعمره ما كتب نص ضابط".