للمرة الثالثة.. غدير السبتي تعلن زواجها

أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي عن زواجها مجددا، لافتة إلى أنها "تزوجت من الإنسان الذي تمنته دائما".

وقالت إنها تزوجت ابن جيرانها، الذي كان كذلك حين كانا بعمر 13 سنة، مضيفة أن "الأقدار شاءت فيما بعد أن يتزوج كل منهما، وذلك بعد سنوات خلال لقائهما مصادفة".

وأكدت السبتي، في لقاء إعلامي خلال مشاركتها في مهرجان الفجيرة للمونودراما، أنها "لم تكن ترغب في الزواج بعد تجربة زواجها الثاني"، مردفة: "لكن قلبي طق مرة ثانية".

وأوضحت الفنانة الكويتية أنها لن تعتزل التمثيل، فقد كان شرطها قبل الزواج هو عدم تركها لمهنتها، الأمر الذي تفهمه زوجها.