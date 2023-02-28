مطعم أسترالي يمنع راسل كرو وحبيبته من الدخول لسبب غريب
واجه النجم راسل كرو وحبيبته موقفًا محرجًا وغريبًا، إذ رفض مطعم أسترالي دخولهما بسبب ملابسهما.
زار كرو وحبيبته "بريتني ثيرويت"، مطعم Mr Miyagi في ملبورن لتناول الغداء بعد مشاركتهما في لعبة تنس أرضي، إلا أن طاقم العمل بالمطعم رفضوا دخول الثنائي بسبب ملابسهما.
وحسبما ذكرته شبكة "سيفين نيوز" الأسترالية، قال مالك المطعم كريستيان كلاين، إن ملابس الثنائي كانت "غير لائقة" لمعايير المطعم الذي يلزم بارتداء "ملابس أنيقة" ويحظر ارتداء "الملابس الرياضية والتيشيرت".
وأشار كريستيان إلى أن النجم وحبيبته كانا يرتديان ملابس رياضية "غير مرتبة ومتسخة"، كما قال معلقًا على منع الثنائي من الدخول: "نعامل الجميع بمساواة، لا يهمنا من أنت او إذا كنت راسل كرو، فنحن نلتزم بمعايير وقواعد الملابس لأعلى مستوى".
كما أضاف: "لا نحاول تعليم الناس كيفية ارتداء الملابس، لكنني أدرك أنني لن أحاول الذهاب لمطعم إذا كنت أرتدي شبشب أو ملابس تحتية، لن أفعل ذلك، لأن الملابس لن تكون مناسبة".
وسخر المطعم من الواقعة بتعليق لافتة صغيرة على الباب مكتوب عليها: "ارتدي ملابس أنيقة، إلا إذا كنت راسل كرو، فحينها ارتد ما شئت"، مضيفا عبارة توضح أن للمطعم الحق في رفض دخول أي شخص.
كما اعتذر المطعم من كرو عبر إنستغرام، وقال مسؤولوه في منشور: "عزيزنا راسل كرو، يبدو أننا اتخذنا موقفا خاطئا خلال زيارتك الأخيرة، وبعد التفكير مليا فيما حدث، غيرنا قواعدنا لملابس العملاء، ونود رؤيتك مرة أخرى، ومرحبًا بك دائمًا في مطعمنا".
إلا أنه حتى الآن، لم يعلق النجم أو حبيبته على ما حدث أو على اعتذار المطعم.
ويأتي هذا الموقف بعد أيام من منع المغني الأمريكي بوست مالون من دخول حانة في مدينة بيرث الأسترالية بسبب وشومه.