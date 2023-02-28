مطعم أسترالي يمنع راسل كرو وحبيبته من الدخول لسبب غريب

واجه النجم راسل كرو وحبيبته موقفًا محرجًا وغريبًا، إذ رفض مطعم أسترالي دخولهما بسبب ملابسهما.

زار كرو وحبيبته "بريتني ثيرويت"، مطعم Mr Miyagi في ملبورن لتناول الغداء بعد مشاركتهما في لعبة تنس أرضي، إلا أن طاقم العمل بالمطعم رفضوا دخول الثنائي بسبب ملابسهما.

وحسبما ذكرته شبكة "سيفين نيوز" الأسترالية، قال مالك المطعم كريستيان كلاين، إن ملابس الثنائي كانت "غير لائقة" لمعايير المطعم الذي يلزم بارتداء "ملابس أنيقة" ويحظر ارتداء "الملابس الرياضية والتيشيرت".