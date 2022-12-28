العثور على حفيد بوب مارلي ميتا بسيارته عن 31 عاما

توفي المغني الجامايكي"جو ميرسا مارلي"، ابن الموسيقي ستيفن مارلي، وحفيد المغني الشهير بوب مارلي عن 31 عاما.

وكتب رئيس وزراء جامايكا "أندرو هولنس" في تغريدة على توتير مساء أمس الثلاثاء: "أتعاطف مع أصدقاء وإخوة موسيقى الريغي.. توفي جو ميرسا بعمر الـ31 عامًا.. رحيله يمثل خسارة كبيرة للموسيقى".

وقال الصحفي الشهير "أبكا فتز هنلي" في تغريدة أخرى إنه تم العثور على جو ميتا داخل سيارته.

بينما أكدت إذاعة فلوريدا عبر حسابها في إنستغرام خبر وفاة جو ميرسا مشيرة إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بنوبة ربو، دون تحديد مكان الوفاة.

وقالت الإذاعة في المنشور إن جو ترك وراءه زوجة وابنة.