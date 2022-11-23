أحلام تتراجع عن شراء "ميسي" بعد فوز المنتخب السعودي

سخرت المطربة الإماراتية أحلام من خسارة منتخب الأرجنتين أمام السعودية، مؤكدة أنها تنازلت عن رغبتها في "شراء ميسي".

وكان تصريح لأحلام يعود إلى ما قبل سنوات عن قدرتها على شراء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد عاد إلى الواجهة مع استعدادات مواجهة المنتخب الأرجنتيني للمنتخب السعودي.

ومع هزيمة الأرجنتين، أعلنت المطربة الإماراتية عن تراجع رغبتها في شراء ميسي، وأنها ستكتفي بعرضه في "البوتيك" الخاص بها لعرضه للبيع.