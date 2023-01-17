داوود حسين يكشف سبب غيابه عن "خليجي 25"

كشف الفنان الكويتي داوود حسين، سبب عدم حضوره بطولة "خليجي 25"، بعد تساؤل الجمهور عن ذلك، خاصة أنه من المهتمين والمشجعين للكرة العراقية، مشيرًا إلى أن وعكة صحية منعته من الحضور.

وشارك "حسين" صورًا له في الماضي برفقة العديد من لاعبي كرة القدم العراقية، بالإضافة إلى فيديو وهو يغني باللهجة العراقية عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق قائلًا: "علاقتي بلاعبي منتخب العراق جميلة، وأملك من الصداقات القديمة والجديدة الكثير، وأعتز بها كثيرًا".

وقال موجهًا رسالة إلى أهل العراق: "هذا البوست مخصص لأحبتي أهل البصرة خاصة، والمتابعين الطيبين من جمهورية العراق بشكل عام، وكنت أتمنى الحضور للبصرة الرائعة بجمالها وجمال قلوب أهلها، وهذا رد على كل من يسألني عن عدم تواجدي في خليجي25".