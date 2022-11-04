ترشيح إبراهيم الحجاج لـ"Joy Awards" عن دوره في "منهو ولدنا"

ويعتبر هذا الترشيح هو الثاني للفنان السعودي، إذ سبق أن تم ترشيحه عن دور "قحص" في مسلسل "رشاش".

وعرض مسلسل "منهو ولدنا" في رمضان الماضي، حيث تمكن من حجز مكان له في المنافسة الدرامية في رمضان وأن يخلق متعة للمشاهد العربي، في قدرته على الموازنة بين بساطة فكرته وحبكة القصة.

وسبق أن علق الفنان الحجاج عن دوريه اللذين ترشح عنهما للجائزة، بالقول: "قد يستغرب البعض أن أكثر دور استمتعت بأدائه هو قحص، لأنه كان جديداً تماماً، أما ريان فهو من أجمل أدواري، لأني أخذته بأبعاد كوميدية".

وإبراهيم الحجاج هو ممثل وستاند آب كوميديان وشريك مؤسس في بيت الكوميديا وعازف موسيقي منذ طفولته أيضا.

ولد في الدمام العام 1994، ويبلغ من العمر 28 عاما.

بدأ مسيرته ببرنامج على موقع "يوتيوب" ومن بعدها التحق بجمعية الثقافة والفنون في الدمام، قبل أن يلتحق في عام 2015 بدورة التمثيل والفنون الأدائية.

وأبرز أعماله المسرحية هي مسرحية "حبل غسيل" الارتجالية التي أقامت أكثر من 100 عرض حول المملكة العربية السعودية، ومن بعدها بدأ مسيرته في السينما والتلفزيون.

و"Joy Awards" أو جوائز صناع الترفيه، حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة.

ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة.