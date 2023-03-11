بـ"أسوأ أداء" في دور ثانوي.. توم هانكس الفائز الأكبر بجوائز "راتزي"

أضاف النجم السينمائي توم هانكس الحائز على جائزتي أوسكار، اليوم السبت، إلى سجله مكافأتين غير مرغوب بهما، إذ نال جائزتي "راتزي"، النسخة الساخرة من الأوسكار التي تكرّم "أسوأ" أعمال في هوليوود خلال العام.

واعتبر القائمون على جوائز "راتزي" أن الممثل الأمريكي قدّم أسوأ أداء في العام في دور ثانوي، حيث لعب دور مدير أعمال إلفيس بريسلي في فيلم السيرة الذاتية "إلفيس".

وحظي الفيلم بإشادة من النقاد، إذ نال 8 ترشيحات لجوائز الأوسكار، بما يشمل فئة أفضل ممثل لأوستن بتلر، الذي يلعب دور "ملك" موسيقى الروك أند رول.