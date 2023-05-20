اتهامات بالاحتيال تلاحق الكوميدي المغربي عبدالفتاح جوادي
تقدم مجموعة من الممثلين المغاربة أبطال سلسلة "تريكة القنب" الكوميدية بشكوى يتهمون من خلالها الكوميدي جوادي بالنصب والاحتيال عليهم بسبب مماطلته في أداء أجورهم في العمل بصفته المنتج.
ونقل موقع "هسبريس" المحلي، اليوم السبت، عن الممثل المغربي عبد القادر عيزون، قوله إنه بعد أن شرع في تصوير "تريكة القنب" طالب جوادي بالعقد، لكن الأخير كان يماطل ليقدم له بعد إصرار "عقدا مزورا لا يستوفي شروط العقود التي تعتمدها شركات الإنتاج".
وأشار إلى أن قيمة العقد تبلغ 40 ألف درهم مغربي، لكنه وجد نفسه ضحية نصب واحتيال من زميله في المجال الفني، الذي رفض تسديد أجره، وهو الأمر الذي طال مجموعة من الممثلين المشاركين في السلسلة، التي عرضت في شهر رمضان الماضي عبر قناة "تيلي ماروك".
وبين الفنان عيزون أنه بعد مطالبتهم بحقوقهم المادية تعرضوا جميعا للشتم من قبل الكوميدي المغربي جوادي، الذي قال إنه لن يسدد لهم أجورهم، لافتًا إلى أنه "طيلة سنوات مسيرتي الفنية لم أتعرض يوما لمثل هذا الموقف، فالجميع يعرفون أنني إنسان محترم وخلوق".
وتابع: "وجدت نفسي في وضعية منحطة وأتعرض للقذف في شرفي والسب والشتم بكلام فاحش لأنني فقط طالبت بحقي المشروع مقابل الخدمة التي قدمتها"، منوهًا إلى أنه تجنب الرد بالمثل لذلك سلكت طريق القانون، حيثُ سيتم الاستماع لأقوال جميع الفنانين يوم الإثنين القادم.
ولم يرد تعليق من الكوميدي جوادي حول الاتهامات التي طالته، والتي أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.