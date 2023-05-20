اتهامات بالاحتيال تلاحق الكوميدي المغربي عبدالفتاح جوادي

وأشار إلى أن قيمة العقد تبلغ 40 ألف درهم مغربي، لكنه وجد نفسه ضحية نصب واحتيال من زميله في المجال الفني، الذي رفض تسديد أجره، وهو الأمر الذي طال مجموعة من الممثلين المشاركين في السلسلة، التي عرضت في شهر رمضان الماضي عبر قناة "تيلي ماروك".

وبين الفنان عيزون أنه بعد مطالبتهم بحقوقهم المادية تعرضوا جميعا للشتم من قبل الكوميدي المغربي جوادي، الذي قال إنه لن يسدد لهم أجورهم، لافتًا إلى أنه "طيلة سنوات مسيرتي الفنية لم أتعرض يوما لمثل هذا الموقف، فالجميع يعرفون أنني إنسان محترم وخلوق".