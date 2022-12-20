هل انفصلت نادين الراسي عن خطيبها؟

حذفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي وخطيبها مجد دعبول صورهما معاً وألغيا متابعة بعضيهما البعض عبر "إنستغرام"، ما أثار التكهنات حول انفصالهما، رغم عدم تأكيد أي منهما خبر الانفصال رسميًا.

ويأتي ذلك بعد أشهر من وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، الذي توفي في حادث سير في 27 أغسطس/ آب الماضي.

وأكدت الراسي، في أكثر من مناسبة، تلقيها دعما كبيرا خلال الفترة الماضية من خطيبها لتخطي تلك الفترة التي وصفتها بـ"القاسية" عليها عقب وفاة شقيقها.

وارتبطت نادين (43 عاما) باللبناني مجد دعبول عام 2019، وهو يصغرها بسنة.

وكانت قد تعرضت لعدة انتقادات نظراً لفارق السن بينهما، لكنها ردت حينها بالقول إن الكثير من نجمات هوليوود يتزوجن رجالاً أصغر منهن سناً.

وأعربت الراسي، التي تزوجت مرتين ولها من الأبناء ثلاثة هم مارسيل ومارك وكارل، عن دهشتها من السخرية التي تعرضت لها، مضيفة: “زواجي بشخص أصغر مني مو معناه إنه ما هيفضل أكل بالبراد أو عنيي راح ينقلبوا بني أو راح أنقص سنتيمترات من طولي أو أسناني".