"يوتيوبر" يواجه 20 عاماً سجنا بسبب فيديو تحطم طائرته

يواجه صانع محتوى على يوتيوب، يعمل أيضاً طيّاراً، احتمال السجن حتى عشرين عاما، بعدما تسبب طوعاً بتحطم طائرته عقب هروبه منها خلال رحلة جوية، ثمّ نشر مقطعاً مصوراً عن الحادثة عبر الإنترنت، على ما أعلنت السلطات الأمريكية الخميس.

وفي المقطع المصور الذي شوهد ما يقرب من ثلاثة ملايين مرة ويحمل عنوان "حطّمت طائرتي"، يصوّر "اليوتيوبر" نفسه خلال الرحلة فوق كاليفورنيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ويظهر تريفور جيكوب في الفيديو كأنه يواجه مشكلة فنية أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة حاملاً عصا سيلفي في يده، ثم يهبط بالمظلة في الطبيعة.

وفي مشهد مهيب التقطته كاميرات موضوعة في الطائرة، يُظهر الفيديو تحطم الطائرة في غابة لوس بادريس الوطنية.

ويظهر جيكوب في المقطع وهو يشق طريقه بين الأحراج ويجتاز تلالا في ما يشبه الكفاح للعودة إلى العالم الحضري. ويقول في المقطع إنه "عطشان وتائه في الغابة".