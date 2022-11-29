نادين نجيم تكشف عن هوية خطيبها.. والأخير يلوح بمقاضاة "المسيئين"

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن هوية خطيبها، بعد تعرضها لهجوم بسبب ظهورها معه في أحد الملاهي الليلية، وذلك خلال تعليق على الفيديو المثير للجدل الذي ظهرت به.

وكانت نادين نجيم قد ردت على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، موضحة أن هذا الشخص هو خطيبها، ومن حقها كمطلقة أن تعيش بحرية.

وعلق أحد الأشخاص على منشور نجيم ويدعى ناريك ناربيكيان، مهددا بمقاضاة كل من يتجاوز بحقها، لتعلق الفنانة على تعليقه بعبارات الحب والرومانسية، مشيرة إلى سعادتها الكبيرة وحبها له، داعية الله أن يبارك في حبهما ويديمه، في تأكيد واضح منها أن هذا الشخص هو خطيبها.