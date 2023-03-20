وفاة المفكر والسياسي المصري حلمي شعراوي

توفي المفكر والسياسي المصري حلمي شعراوي، اليوم الإثنين، عن عمر 88 عامًا، بعد مسيرة حافلة تقلّد خلالها العديد من المناصب.

ونعى العديد من الكتاب والمفكرين الراحل حلمي شعراوي، من بينهم الكاتب أحمد السيد النجار، الذي نعاه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب النجار: "رحل أحد كبار مصر وأفريقيا.. منح روحه لعمله الوطني ومركزه البحثي، حاملاً إيمانه العميق بوطنه وقارته السمراء وبالعلاقة العضوية بينهما، فصار أحد رموزهما الجميلة.. وداعاً الكبير حلمي شعراوي".