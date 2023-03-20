وفاة المفكر والسياسي المصري حلمي شعراوي
توفي المفكر والسياسي المصري حلمي شعراوي، اليوم الإثنين، عن عمر 88 عامًا، بعد مسيرة حافلة تقلّد خلالها العديد من المناصب.
ونعى العديد من الكتاب والمفكرين الراحل حلمي شعراوي، من بينهم الكاتب أحمد السيد النجار، الذي نعاه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".
وكتب النجار: "رحل أحد كبار مصر وأفريقيا.. منح روحه لعمله الوطني ومركزه البحثي، حاملاً إيمانه العميق بوطنه وقارته السمراء وبالعلاقة العضوية بينهما، فصار أحد رموزهما الجميلة.. وداعاً الكبير حلمي شعراوي".
وولد حلمي شعراوي في عام 1935 بالجيزة، وتخرج من كلية الآداب- جامعة القاهرة عام 1958، ثم عُين باحثاً في مركز الفنون الشعبية، وباحثاً في الشؤون الأفريقية برئاسة الجمهورية خلال الفترة من 1960 ــ 1974.
وتولى شعراوي منصب سكرتير عام مساعد الجمعية الأفريقية خلال الفترة من 1960 ــ 1979، وكان الرئيس الأسبق لجمعية العلوم السياسية والأفريقية، ومدير مركز البحوث العربية والأفريقية خلال الفترة من 1987 ــ 2018.
والمفكر حلمي شعراوي، من السياسيين البارزين المنتمين لتيار اليسار، وخبير في الشؤون الأفريقية ومؤسس مركز البحوث العربية والأفريقية، وله العديد من الإسهامات في الشأن الأفريقي، منها أنه تولى مسؤول حركات التحرير الأفريقية في مصر عام 1975.
كما عمل أستاذاً للعلوم السياسية بجامعة جوبا بالسودان (1981- 1982)، وخبيراً في العلاقات العربية الأفريقية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس (1982-1986)، والرئيس الأسبق للجمعية الأفريقية للعلوم السياسية.
وشارك المفكر الراحل في عضوية العديد من الوفود الممثلة لمصر دولياً، ومن بينها وفد مصر في احتفالات استقلال تنجانيقا 1961– زنجبار 1963– أنجولا – موزمبيق 1975، وهو كذلك عضو بالعديد من اللجان والمجالس على المستويَين المحلي والإقليمي.
وللراحل العديد من المنشورات باللغتين العربية والإنجليزية، من بينها "الثورة الأفريقية في أنجولا 1978"، و"قراءة جديدة لوقائع العلاقات بين حركتَي التحرر العربية والأفريقية"، إضافة إلى العديد من الترجمات والمراجعات، كترجمته لكتاب "اللغات الأفريقية وتعليم الجماهير"، لكويسي براه.
كما قدم مراجعة لكتاب "دراسات أفريقية عن الحركات الاجتماعية والديمقراطية في أفريقيا والعالم العربي" لمحمود ممداني، وله كذلك العديد من البحوث والدراسات، من بينها "الصحافة في أفريقيا"- مجلة نهضة أفريقيا، و"القيم النقدية في الأدب الشعبي"- مجلة الآداب- بيروت.