عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير يدخل عالم الفن

في تطور جديد لقضية عامل النظافة الذي شغل الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية بعد طرده من مطعم كشري التحرير قبل أيام، كشف مصدر فني أن الشاب بصدد الدخول في عالم التمثيل.

وكان العامل الذي يدعى محمد ظهر في مقطع فيديو مع المطرب الشعبي عصام شعبان عبدالرحيم، معلنًا عن تقديم "دويتو" يجمع بينهما، لكن الأمر لم يقف عند الغناء.

وعلمت "إرم نيوز" من مصدر موثوق داخل الشركة المنتجة لفيلم "التاروت"، الذي تقوم ببطولته الممثلتان رانيا يوسف وسمية الخشاب، أن الشركة تعاقدت مع عامل النظافة للمشاركة في الفيلم، وأنه سيقوم اليوم السبت بتصوير أول مشاهده بـموقع التصوير المقام في منطقة شبرامنت بالجيزة.

وكانت حادثة طرد عامل النظافة من مطعم شهير في محافظة الجيزة المصرية، قد تسببت بحالة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق مقطع فيديو الواقعة التي ظهر فيها العامل وهو يتحدث عن سبب طرده من المكان.