شخص ينتحل شخصية مغن شهير ويلقي الأموال على الحشود
أكدت السلطات الكوبية، أمس الجمعة، وجود مغني الراب الأمريكي الشهير تيكاشي سيكس ناين في هافانا، مشيرة إلى أن أحد الأشخاص انتحل شخصيته في اليوم السابق، وألقى أموالًا على عدد من محبي المغني كانوا محتشدين أمام الفندق الذي ينزل فيه.
وكان المغني قد نشر، يوم الخميس الماضي، عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر فيه داخل مسبح في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة الكوبية، وتوافد المئات من محبيه الكوبيين إلى الفندق في محاولة لرؤيته.
وأشارت وزارة السياحة في بيان إلى أن "شخصين، أحدهما انتحل شخصية المغني، قاما برمي أوراق نقدية على المحتشدين بطريقة غير لائقة واستفزازية".
وأكدت الوزارة أن الوقائع التي سُجلت لا علاقة للفنان تيكاشي سيكس ناين بها، لافتة إلى أن المغني "يواصل زيارته الخاصة للبلاد".
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت، الخميس الماضي، عبر مواقع التواصل تحركات لمحبي المغني المحتشدين أمام الفندق وحول إحدى السيارات.
وأشار عدد من محبي تيكاشي سيكس ناين، إلى أنهم رأوا المغني وهو يرمي أوراقًا نقدية من فئة الدولار على معجبيه.
وذكروا أن الشرطة طلبت من الحاضرين فض التجمع.