شخص ينتحل شخصية مغن شهير ويلقي الأموال على الحشود

وكان المغني قد نشر، يوم الخميس الماضي، عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر فيه داخل مسبح في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة الكوبية، وتوافد المئات من محبيه الكوبيين إلى الفندق في محاولة لرؤيته.

وأشارت وزارة السياحة في بيان إلى أن "شخصين، أحدهما انتحل شخصية المغني، قاما برمي أوراق نقدية على المحتشدين بطريقة غير لائقة واستفزازية".