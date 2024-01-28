من هي الشابة الإماراتية الراحلة حمدة تريم الشامسي؟

مدرسة ومستشفى..

وللراحلة نشاط لافت في العمل الخيري، تركز في إحدى مناطق دولة أوغندا الأفريقية، حيث أنشأت هناك مدرسة، ومن ثم مستشفى يستفيد منها السكان بشكل مجاني.

ولأجل تمويل نشاطها الخيري، ربطت حمدة جوائزها ومستحقاتها من مشاركاتها في سباقات السيارات، بمؤسستها الخيرية التي تحمل اسمها، وتتكفل بدفع رواتب المعلمين والأطباء في المدرسة والمستشفى التي افتتحتهما.

وتحمل عشرات البنات في تلك المنطقة الأفريقية، اسم "حمدة" منذ أن بدأت بأعمالها الخيرية هناك.

وتقول حمدة في أحد لقاءاتها التلفزيونية، إنها لا تطمح لأكثر من مواصلة شغفها في عالم السباقات، وأن تعيش بسعادة، وتستطيع أن توفر السعادة لمن يحتاجها.