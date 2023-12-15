تحقيق في انتحار ممثلة اتهمت جيرار دوبارديو بالاعتداء الجنسي

وبعد وفاتها، "ذكرت وسائل الإعلام أن الممثلة اشتكت من سلوك غير لائق من جانب.. دوبارديو، بما في ذلك في منشور لها على فيسبوك، العام 2019"، وفق الشرطة.

ولفتت الشرطة إلى أنه "في ضوء هذا العنصر الجديد، فُتح تحقيق في الظروف التي قد تكون قادت إلى هذه الوفاة".

وكانت "دوبيفر" في منشورها على "فيسبوك" من أولى النساء اللواتي اتهمن دوبارديو باعتماد سلوك سيئ أثناء تصوير فيلم "دانتون" للمخرج أندريه وجدا، العام 1983، والذي تدور أحداثه خلال الثورة الفرنسية.

وكتبت: "لقد سمح الوحش لنفسه بارتكابات كثيرة أثناء تصوير هذا العمل.. إذ استغل الوضع الحميم داخل إحدى العربات ليضع يده السمينة تحت تنورتي، بحجة أنه أراد أن يشعرني بتحسن".

وقال كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الممثلة قدمت شكوى ضد "دوبارديو" بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، في العام 2019، لكن الدعوى أُغلقت.

ولم يتمكن مكتب المدعي العام من تأكيد هذه المعلومات، مساء الأربعاء.

وأظهر تقرير بثته قناة "فرانس 2" التلفزيونية، في 7 كانون الأول/ديسمبر، دوبارديو في رحلة إلى كوريا الشمالية، في العام 2018، وهو يدلي بتعليقات جنسية صريحة بصورة متكررة في حضور مترجمة، ويعطي تلميحات جنسية تتناول فتاة صغيرة تركب حصانًا.

كما تضمن التقرير مقابلة مع الممثلة شارلوت أرنو، التي اتهمت الممثل باغتصابها مرتين، في العام 2018، عندما كانت في الثانية والعشرين خلال معاناتها من فقدان الشهية.

وقد وُضع "دوبارديو" رهن التحقيق، في كانون الأول/ديسمبر 2020، ولكن لم يُودَع السجن.

كما اتهمته 13 امرأة أخرى على الأقل بالتحرش أو الاعتداء الجنسي.

واضطُر الممثل، الذي يزخر رصيده بأكثر من 200 فيلم، إلى تعليق مسيرته المهنية، في تشرين الأول/أكتوبر.

كذلك، جرّدت مقاطعة كيبيك الكندية، الأربعاء، "دوبارديو" من أعلى وسام له بسبب تصريحاته "الفاضحة" ضد النساء في التقرير الذي عرضته قناة "فرانس 2".