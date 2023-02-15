Love Again.. بريانكا شوبرا تراسل حبيبها المفقود لتجد نفسها بقصة حب جديدة
نشرت شركة "سوني بيكتشرز انترتينمنت" الأمريكية، للإنتاج السينمائي، المقطع الدعائي الرسمي لفيلمها الرومانسي الجديد Love Again، للمخرج جيم ستروس، والمقرر عرضه في دور السينما بدءاً من يوم 12 مايو المقبل.
وتظهر في المقطع فتاة تدعى "ميرا راي" وتؤدي دورها الممثلة "بريانكا شوبرا"، وهي ترسل سلسلة من الرسائل النصية العاطفية، إلى الرقم القديم لهاتف حبيبها الذي فقدته منذ عامين، على أمل لقائه مجددا.
وتعبر "ميرا راي" عن اشتياقها الكبير لحبيبها ووجعها على فقدانه، دون أن تدرك أنه تم إعادة تخصيص رقم هاتفه للعمل باسم شخص آخر يعمل صحفياً ويدعى "روب بيرنز"، والذي يؤدي دوره الممثل سام هيوين.
وقالت"ميرا راي" في أحد رسائلها: "اشتقت إليك كثيراً وهناك وجع بداخلي"، بينما تقول في رسالة ثانية: "لقد مر عامان على فقدانك وما زلت لا أصدق ذلك".
وفي رسالة أخرى: "كل صباح أفتح عيناي على أمل أن أراك".
وقالت مجلة "مارتن سيد" الأمريكية لأخبار الفن، في حديثها عن الفيلم إن "الصحفي روب بيرنز"، يستلم عبر هاتفه كافة رسائل "ميرا راي"، ليشعر بالانجذاب نحوها دون أن يراها، وذلك لمدى إخلاصها في الحب رغم مرور عامين على فقدان حبيبها".
وبحسب المجلة، فإنه يتم تكليف الصحفي روب بيرنز بكتابة نبذة تعريفية عن المغنية الشهيرة سيلين ديون، وخلال الأحداث يطلب منها أن تساعده في مقابلة ميرا شخصيًا والفوز بقلبها.
ويشارك بالفيلم إلى جانب البطلين الممثلة سيليا إمري، والممثل راسل توفي، والممثل أوميد جليلي، والممثلة ليديا ويست، والممثل ستيف أورام، والممثلة صوفيا باركلي، والممثل ارينزيه كيني.
يذكر أن قصة فيلم Love Again، مأخوذة عن رواية المؤلفة صوفي كرامر، كما أنه النسخة الإنجليزية من الفيلم الألماني SMS für Dich الذي صدر في عام 2016.