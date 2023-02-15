Love Again.. بريانكا شوبرا تراسل حبيبها المفقود لتجد نفسها بقصة حب جديدة

وتظهر في المقطع فتاة تدعى "ميرا راي" وتؤدي دورها الممثلة "بريانكا شوبرا"، وهي ترسل سلسلة من الرسائل النصية العاطفية، إلى الرقم القديم لهاتف حبيبها الذي فقدته منذ عامين، على أمل لقائه مجددا.

وتعبر "ميرا راي" عن اشتياقها الكبير لحبيبها ووجعها على فقدانه، دون أن تدرك أنه تم إعادة تخصيص رقم هاتفه للعمل باسم شخص آخر يعمل صحفياً ويدعى "روب بيرنز"، والذي يؤدي دوره الممثل سام هيوين.