بينهم ويل سميث.. مشاهير شاركوا حقائق صادمة في مذكراتهم

من الأعمال السينمائية والغنائية إلى التفاصيل الشخصية، عادة ما تكون حياة النجوم والمشاهير مركز اهتمام الكثيرين، خاصة فيما يتعلق بالكواليس الشخصية المثيرة، مثل الأسرار والمشاكل وغيرها من الأمور.

وفي حين أن المشاهير عادة ما يحرصون على إخفاء العديد من التفاصيل، إلا أنهم كثيرا ما يكشفون حقائق صادمة غير مُتوقعة على الإطلاق، وفيما يلي نستعرض حقائق صادمة شاركها مشاهير في مذكراتهم:

الموت شنقًا

صدم الممثل الأمريكي مايكل جاي فوكس، نجم سلسلة Back to the Future، محبيه بكشفه في مذكراته Lucky Man: A Memoir، أنه اختنق وأوشك على الموت شنقا أثناء تصويره أحد المشاهد الشهيرة من الجزء الثالث للفيلم والذي تطلب أن يعلق من حبل حول عنقه، موضحا أنه ظل عالقًا في الحبل وفقد الوعي قبل النجاح في إنقاذه.

خيانة وهوس بالعلاقات

في مذكراته Will، كشف النجم ويل سميث، أنه عانى من "هوس مرضي بإقامة العلاقات الجسدية" عقب تعرضه للخيانة في أول ارتباط له، كما أوضح أن ذلك الهوس أثر عليه نفسيا وصحيا لدرجة بلغ فيها الأمر حد التقيؤ والاختناق، إلا أن حالته تحسنت للأفضل بمرور الوقت أثناء ارتباطه بزوجته الحالية "جايدا".

إدمان في سن العاشرة

تلفت درو باريمور الأنظار دائما ببراءة ملامحها وبساطة إطلالتها، إلا أنها صدمت معجبيها بحقيقة في كتابها Little Girl Lost، إذ كشفت أنها أدمنت المخدرات ودخنت الماريغوانا أول مرة، عندما كانت في سن العاشرة.

علاقة مع نجم متزوج

في كتابها The Princess Diarist، كشفت كاري فيشر أنها دخلت في علاقة غير مشروعة مع النجم هاريسون فورد أثناء تعاونهما في فيلم "ستار وورز" في السبعينيات، حيث كان هاريسون حينها متزوجًا.

سعيدة لوفاة والدتي

صدمت الممثلة الأمريكية جينيت مكوردي الجميع بطرح مذكراتها I'm Glad My Mom Died ، والتي شاركت فيها حقائق وأمورا صادمة عن حياتها، بما في ذلك شعورها بالسعادة لوفاة والدتها، والتي وصفتها بـ"المتعجرفة والمتغطرسة".

إذ كانت السبب في إصابتها بأحد اضطرابات الأكل وتجبرها على الالتزام بحمية غذائية صارمة وتزنها 5 مرات في اليوم، وصبغ رموشها بجانب إجبارها على تحميمها حتى سن 16 عامًا.

كما شاركت جينيت معاناتها من الإساءة النفسية، حيث أكرهت على شرب الكحول أثناء عملها في مسلسل Sam and Cat لصالح شبكة "نيكلوديون" الأمريكية، وكشفت أن الشبكة عرضت عليها 300 ألف دولار مقابل "صمتها" وعدم التحدث عن تجربتها في الشبكة.

الشروع في القتل

من بين الحقائق الصادمة وغير المتوقعة على الإطلاق، محاولة قتل أوزي اوزبورن لزوجته شارون اوزبورن، إذ كشف في مذكراته I Am Ozzy، إنه في إحدى الليالي ثمل وحاول قتل شارون بالسكين.