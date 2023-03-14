لماذا أثار إعلان مسلسل "الزند" للفنان تيم حسن الجدل؟

أثار الفنان السوري تيم حسن بعد ظهوره في الإعلان الترويجي لمسلسل "الزند" المقرر عرضه في رمضان هذا العام، جدلا بين متابعين.

وعبر العديد من المتابعين عن إحساسهم بـ"الخيبة"، لما أكدوا أنه استمرار إبراز الفنان تيم حسن لنفسه في الإعلانات الترويجية للأعمال الدرامية التي يشارك من خلالها في رمضان على حساب نجوم آخرين.

فيما لفت آخرون أن إعلان مسلسل "الزند"، يكاد يكون الأول الذي يظهر فيه الممثل السوري إلى جانب فنانين آخرين.