لماذا أثار إعلان مسلسل "الزند" للفنان تيم حسن الجدل؟
أثار الفنان السوري تيم حسن بعد ظهوره في الإعلان الترويجي لمسلسل "الزند" المقرر عرضه في رمضان هذا العام، جدلا بين متابعين.
وعبر العديد من المتابعين عن إحساسهم بـ"الخيبة"، لما أكدوا أنه استمرار إبراز الفنان تيم حسن لنفسه في الإعلانات الترويجية للأعمال الدرامية التي يشارك من خلالها في رمضان على حساب نجوم آخرين.
فيما لفت آخرون أن إعلان مسلسل "الزند"، يكاد يكون الأول الذي يظهر فيه الممثل السوري إلى جانب فنانين آخرين.
وقال منتقدو الفنان السوري إنه "دائما ما تقع اختياراته على الأعمال التي يبرز فيها بمفرده دون نجوم آخرين".
وأكدوا أن مسلسل هذا العام "الزند" لا يحمل جديدا، إذ يتم تسليط الضوء كذلك على شخصية الفنان تيم حسن بمفرده، بينما يغيب عن العمل أي من النجوم المعروفين.
وباستثناء الفنان فايز قزق، فإن معظم الفنانين المشاركين في مسلسل "الزند" هم من ممثلي الصف الثاني.
وقالت إحدى المتابعات، تعليقا على الإعلان الترويجي للعمل: "مافيش نجوم في العمل غيره".
وأيدتها متابعة أخرى: "متل العادة مافي ولا نجم بالعمل غيره".
وبعد خمس سنوات من تحقيق تيم حسن لنجاح عربي واسع، إثر لعبه دور شخصية "جبل" في أجزاء مسلسل "الهيبة"، التي تبدلت باستمرار نجمته الأولى، يطل الفنان السوري هذا العام بمسلسل "الزند".
لكن متابعين رأوا أن الفنان السوري، لم يخرج تماما من عباءة "الهيبة"، إذ اعتمد شخصية مشابهة لـ"جبل"، ولكن بلهجة مغايرة.
إذ علق أحد المتابعين: "منيح تنازل ورضي اخيرا حدى يكون معه بالبوستر + نفس الشخصية بلهجة غير واو شو هالابداع".
ويتكئ تيم حسن هذا العام على "اللهجة العلوية"، في محاولة لاقتناص نجاح درامي جديد، بعد اعتماده في أجزاء "الهيبة" على "اللهجة اللبنانية بثوب أهل الجبل".