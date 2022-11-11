هل ألغى محمد صلاح متابعة شيرين عبدالوهاب؟

لكن كشفت وسائل إعلام مصرية، إن صلاح لم يلغي متابعة شيرين لأنها لم تكن على قائمته من الأصل، فهو لم يجري أي تعديلات على قائمة الذي يتابعهم منذ فترة، والذين يبلغ عددهم 218.

ويتابع صلاح عبر حسابه عددًا من نجوم الوطن العربي والعالم، بينهم علي ربيع وإيمي سمير غانم ومنى زكي وهاجر أحمد ورضوى الشربيني وأليساندرا أمبراسيو وأمينة خليل.

وكانت أخبار قد انتشرت عن إلغاء متابعة محمد صلاح لشيرين بعد مشاركته في حملة ضد الإدمان على المخدرات، خاصة بعد الأخبار التي أكدت أن شيرين أدخلت إلى مصحة لمعالجة الإدمان، إثر معاناتها مع إدمان من الدرجة الثالثة.

ومن العروف، أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على علاقة صداقة مع لاعب الكرة محمد صلاح، حيث نشرت قبل فترة، صورة تجمعهما معًا وعلقت عليها: "القمر لما بيكتمل".

كما صرحت لمتابعيها أن لاعب الكرة يتصل بين الفينة والأخرى للاطمئنان على حالها، خاصة بعد أزمة طلاقها من حسام حبيب.