ريتا حرب وكارلوس عازار يكشفان حقيقة التحضير لجزء ثان من "ستيلتو"
كشفت الفنانة اللبنانية ريتا حرب ومواطنها الفنان كارلوس عازار، حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل "ستيلتو"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، مشيرَين إلى أنهما "يتمنيان ذلك إلا أن هذه المعلومة غير صحيحة".
وتداولت مواقع صحفية أنباء عن التحضير لجزء ثان من مسلسل "ستيلتو" استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه في الجزء الأول، وما زاد الأمر غموضا، عدم نفي الخبر من أيٍّ من أبطال العمل.
وقالت ريتا حرب، في لقاء تلفزيوني خلال حفل توزيع جوائز "جوي أوردز" في العاصمة السعودية الرياض: "سمعت أنباء التحضير لجزء ثان من ستيلتو، مثل باقي الجمهور، لكن هذه المعلومة غير صحيحة، وهي ضمن إشاعات كثيرة يتم تداولها".
وعقَّب كارلوس عازار على حديث ريتا حرب، مازحا: "ما تم تداوله هو إشاعات، وأتمنى لهذه الإشاعة أن تستمر وتزيد حتى يتم التحضير لجزء آخر، لأننا نتمنى ذلك بالفعل، وأتمنى العمل مع ريتا حرب مجددا بكل تأكيد".
وأضاف الفنان اللبناني: "سعيد بتواجدي في جوي أوردز، ولمست حب الجمهور السعودي، الذي يتمتع بالكرم والجود، وقادر على التعبير عن مشاعره، وأنا ممتن بشدة لهذه المشاعر".
يذكر أن المسلسل السوري- اللبناني المشترك "ستيلتو"، المأخوذ عن النسخة التركية "جرائم صغيرة"، والذي عرض أخيرًا على منصة "شاهد VIP" وقناة "أم بي سي" تمكن من جذب الجمهور، خاصة أنه يعتمد على أسلوب الإثارة والتشويق.