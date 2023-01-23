ريتا حرب وكارلوس عازار يكشفان حقيقة التحضير لجزء ثان من "ستيلتو"

كشفت الفنانة اللبنانية ريتا حرب ومواطنها الفنان كارلوس عازار، حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل "ستيلتو"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، مشيرَين إلى أنهما "يتمنيان ذلك إلا أن هذه المعلومة غير صحيحة".