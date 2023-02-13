ريهانا تفاجئ جمهورها بنبأ حملها خلال عرض "سوبر بول 2023"

فاجأت المغنية ريهانا، جمهورها، بنبأ حملها والذي كشفت عنه للمرة الأولى، الليلة الماضية خلال أدائها عرض "سوبر بول 2023". بي بيتر هاف ماي ماني".

وقال مصدر مقرب من المغنية الشابة في حديثه مع مجلة "بيبول"، إن "ريهانا، حامل بطفلها الثاني من حبيبها مغني الراب آيساب روكي"، مشيرًا إلى أنها أخفت ذلك عن الجميع حتى أعلنت عن حملها الليلة الماضية.

وكانت ريهانا (34 عامًا) قالت يوم الجمعة الماضي، خلال لقائها مع قناة "سي بي أس سبورتس" التلفزيونية الأمريكية، إن "ضيفًا" سيحضر معها في عرض "سوبر بول 2023" دون الكشف عن اسمه.