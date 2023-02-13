ريهانا تفاجئ جمهورها بنبأ حملها خلال عرض "سوبر بول 2023"
فاجأت المغنية ريهانا، جمهورها، بنبأ حملها والذي كشفت عنه للمرة الأولى، الليلة الماضية خلال أدائها عرض "سوبر بول 2023". بي بيتر هاف ماي ماني".
وقال مصدر مقرب من المغنية الشابة في حديثه مع مجلة "بيبول"، إن "ريهانا، حامل بطفلها الثاني من حبيبها مغني الراب آيساب روكي"، مشيرًا إلى أنها أخفت ذلك عن الجميع حتى أعلنت عن حملها الليلة الماضية.
وكانت ريهانا (34 عامًا) قالت يوم الجمعة الماضي، خلال لقائها مع قناة "سي بي أس سبورتس" التلفزيونية الأمريكية، إن "ضيفًا" سيحضر معها في عرض "سوبر بول 2023" دون الكشف عن اسمه.
وعند سؤالها بافتراض أنها كانت تتحدث عن ضيف موسيقي مفاجئ، قالت في حديثها مع القناة مازحة:" لست متأكدة، سنرى، فلن تكون مفاجأة إذا أفسدت على الجمهور بتوقع مَن سيشاركني المسرح يوم الأحد".
وتوقع جمهورها أن يكون الضيف فنانًا موسيقيًّا شهيرًا، حتى كشفت ريهانا، عن مفاجأتها عند صعودها منصة العرض الليلة الماضية، إذ كانت ترتدي بدلة حمراء، وتبدو علامات الحمل واضحة عليها.
وتعقيبا على حملها، قال مصدر مقرب من المغنية: "لقد خدعتنا ،ريهانا، جميعًا، ولم يكن أحد يعلم مِن قبل صعودها المنصة أنها (حامل) ".
يُذكر أن ريهانا، الفائزة بجائزة "غرامي"، استقبلت طفلها الأول من حبيبها مغني الراب روكي، 33 عامًا، في أيار/ مايو 2022.