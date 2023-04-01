صورة متداولة للكاتب السوري سامر رضوان تكشف تدهور حالته الصحية
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها الأحدث للكاتب والسيناريست السوري سامر رضوان، وقد خسر الكثير من الوزن.
وكان سامر رضوان قد أعلن قبل فترة وجيزة من تداول الصورة عن إصابته بسرطان الرئة.
وسبق أن عبر متابعون عن قلقهم على صحة السيناريست السوري بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية، إثر اكتشافه إصابته بسرطان الرئة من الدرجة الرابعة.
وذكرت مصادر في حينها أن الكاتب "رضوان" دخل المستشفى واستقرت حالته، لكن ما لبثت أن تدهورت في ما بعد.
يذكر أن السيناريست السوري سامر رضوان هو مؤلف مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي يعرض في رمضان الحالي.