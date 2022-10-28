مصطفى كامل يوقف تصاريح مغني الراب ويحيل "عفروتو" للتحقيق‎‎

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر وقف كافة تصاريح مغني الراب في بلاده لحين حضورهم إلى مقر النقابة العامة للموسيقيين، والتوقيع على الإقرارات التي وقع عليها مغنو المهرجانات، للالتزام بالأخلاقيات العامة.

وأصدر مصطفى كامل أيضاً قراراً بوقف مغني الراب "عفروتو" عن الغناء وسحب تصريحه وإحالته إلى التحقيق، بسبب مخالفته القرارات وعدم التزامه بما تفرضه النقابة من معايير.

وأصدرت النقابة بيانا اليوم الجمعة، جاء فيه: "وصل إلى النقيب العام فيديو لشاب يدعي عفروتو لم يحضر الاجتماع السابق ولم يوقع على الإقرار والتعهد ولم يلتزم، ما أثار غضبه وغضب المجلس بالكامل، وقرر معاقبته أولاً وعاجلاً، ثم إيقاف تصاريحه وتصاريح جميع المنتمين إلى شعبة الراب بالكامل دون استثناء لحين حضورهم إلى مقر النقابة".

وأوضح البيان أن "هناك عقوبات قاسية في حالة مخالفة ما تم إقراره من النقيب العام والمجلس بالأيام السابقة ".

وأقرت نقابة المهن الموسيقية مؤخرا عددًا من القرارات الجديدة تتعلق بحل أزمة مغني المهرجانات الشعبية.

وأعلن كامل خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في مقر النقابة بحضور عدد من أعضاء المجلس ومغني المهرجانات، مثل حسن شاكوش وأورتيجا، البنود الملزمة لمؤدي المهرجانات.

وحذّر كامل مغني المهرجانات من "الإخلال بهذه البنود وإلا سيعرّض نفسه للمساءلة والعقاب الصارم، الذي يبدأ بغرامة مالية وينتهي بشطب عضويته نهائيًا".