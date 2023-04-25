الفنان دياب: كنت أجهل "قانون الوصاية" قبل مشاركتي في المسلسل

كشف الفنان المصري دياب عن تفاصيل دوره في مسلسل "تحت الوصاية"، والذي عرض في شهر رمضان، ولاقى صدى واسعا.

وأضاف أنه "لم تكن لديه أي فكرة عن قانون الوصاية، قبل مشاركته في مسلسل تحت الوصاية".

وجاءت تصريحات دياب، خلال ندوة لـ"القاهرة 24"، إذ علق بالقول: "مكنتش أعرف حاجة عن القانون قبل المسلسل، ابتديت أسأل بعد ما انضميت للعمل، عشان أبقى فاهم الموضوع، وقعدت جلسات مناقشة مع المؤلفين خالد وشيرين دياب، والمخرج محمد شاكر خضير".

وقال إن شخصية "صالح" كانت مظلومة، مثل شخصية "حنان" (منى زكي) في المسلسل، وذلك بسبب قانون "تحت الوصاية"، لافتا إلى أن الناس تتعاطف أكثر مع المرأة المظلومة.

وأكد أن المشكلات التي وقعت على بطلة العمل "حنان" كانت بسبب القانون، مضيفًا أن الشجار الذي وقع بينه وبين عائلته كان بسبب القانون، مشددًا على أن حنان وصالح ليسا شريرين طوال الخط، لكن كل واحد منهما تصرف بحسب وجهة نظره.