تحدث ببطء شديد.. الممثل السوري يحيى بيازي يعتب على زملائه الفنانين عقب مرضه
ظهر الفنان السوري يحيى بيازي في مقطع فيديو متعبًا ويعاني من صعوبة في النطق خلال حديثه مع زميله الفنان وائل شرف.
وقالت بعض الصفحات الإخبارية إن الفنان السوري بيازي قد أصيب بمرض نادر وهو "التصلب اللويحي"، الذي يصيب العصب المركزي بالدماغ، فيما ذكرت صفحات أخرى أن الفنان اصيب بشلل نصفي ما أثر على النطق، بينما قالت حسابات إنه تعرض لجلطة دماغية.
وظهر الفنان بيازي في مقطع الفيديو مع الفنان وائل شرف، حيثُ بدا واضحًا أنه يعاني من صعوبة في نطق الكلام.
وفي الفيديو قال الفنان وائل مخاطبًا مواطنه بيازي: "أنت بتستاهل كل خير، وأنا ناطرك ترجع مثل قبل، وإن شاء الله رح نشتغل سوا في عمل قريبًا مثل باب الحارة، وأنت عملت الكثير من الأدوار".
وأضاف: "ما بتعرف أديش أنت مكانتك غالية بقلبي، وصدقًا بتمنالك كل خير، وبعرف أنت قديش مثقف ومجتهد وواعٍ، وعندك إيمان برب العالمين، وإن شاء الله.. رب العالمين بشفيك، وما هي إلا محنة ورياح بتروح".
في حين كان حديث الفنان بيازي مقتضبًا، حيثُ قال لوائل شرف: على راسي مثل كل عمرك أنت كدع ( شهم ووفي)"، وتحدث خلال الفيديو عن أن هناك جرعات سيأخذها، في إشارة إلى جرعات علاجية دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأجاب عن سؤال من مواطنه وائل شرف حول أي من فريقي كرة القدم الإسبانية يشجع، فكانت إجابة الفنان بيازي أنه يُشجع نادي برشلونة، حيثُ قال: "أنا مو برشلوني أنا كتالوني"، مشيرًا إلى أنه سيشجع هولندا في مونديال كأس العالم 2022.
ووجّه الفنان بيازي عبر الفيديو عتبًا كبيرًا لزملائه الفنانين لعدم سؤالهم واطمئنانهم عليه، حيثُ قال في الفيديو: "كل العالم بتعرف... ما حدا اتصل أي تلفون".
وآخر عمل شارك فيه الفنان بيازي هو مسلسل " جوقة عزيزة"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.
والفنان يحيى بيازي، من مواليد 1978، وهو ممثل وراقص شاب خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في العاصمة السورية، وشارك في العديد من المسلسلات، وعلى رأسها مسلسل باب الحارة.