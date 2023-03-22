منع فيلم "ويني ذا بوه" في هونغ كونغ وماكاو

أُلغيت العروض العامة لفيلم الرعب الجديد "الدب ويني.. الدم والعسل" Winnie the Pooh: Blood and Honey في هونغ كونغ، في خطوة مفاجئة لصانعي الفيلم.

وأعلنت الشركة القائمة على الفيلم في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه تم إلغاء عرض الفيلم في مختلف دور السينما في هونغ كونغ وماكاو المجاورة، وذلك رغم أن عرض الفيلم كان مخططا له بالفعل.

ونقلت وكالة "أسيوشييتد برس" عن الموزع أنه تم إخطار دور السينما بعدم إمكان عرض الفيلم كما هو مقرر، لكنه لا يعرف السبب، بينما قالت مصادر إن منع الفيلم يرتبط بإهانة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقالت الشركة إنه في البداية، كان من المقرر عرض الفيلم في حوالي 30 دار سينما في هونغ كونغ.