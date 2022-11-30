بعد غياب 19 عامًا.. "موسم الرياض" يعيد أحمد السقا للمسرح
يشهد موسم الرياض في السعودية، عودة الفنان المصري أحمد السقا للوقوف من جديد على خشبة المسرح بعد غياب دام 19 عامًا، من خلال عرض مسرحيته الجديدة "سيدتي الجميلة"، التي يبدأ عرضها، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت آخر عروض أحمد السقا مسرحية "كده أوكيه" التي عرضت، العام 2003، في مصر، مع الفنانين: منى زكي، وهاني رمزي، وشريف منير، وياسمين عبد العزيز.
ومن المقرر أن تُعرض المسرحية بداية من 6 - 10 ديسمبر، على مسرح "بكر الشدي" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
ومسرحية "سيدتي الجميلة" هي إحدى روائع الكاتب المسرحي العالمي برنارد شو، وقدمها الفنان المصري الراحل فؤاد المهندس وشويكار العام 1969.
ويعيد أحمد السقا تقديم المسرحية مرة أخرى برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر بعد أن عالجها دراميًا السيناريست المصري أيمن بهجت قمر.
ويشارك مع أحمد السقا بطولة مسرحية "سيدتي الجميلة"، الفنانون المصريون: محمد عبدالرحمن (توتا)، وعلاء مرسي، ومحسن منصور، وريم مصطفى، وغيرهم، والعمل من إخراج المصري حسن عبدالسلام.