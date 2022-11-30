بعد غياب 19 عامًا.. "موسم الرياض" يعيد أحمد السقا للمسرح

يشهد موسم الرياض في السعودية، عودة الفنان المصري أحمد السقا للوقوف من جديد على خشبة المسرح بعد غياب دام 19 عامًا، من خلال عرض مسرحيته الجديدة "سيدتي الجميلة"، التي يبدأ عرضها، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت آخر عروض أحمد السقا مسرحية "كده أوكيه" التي عرضت، العام 2003، في مصر، مع الفنانين: منى زكي، وهاني رمزي، وشريف منير، وياسمين عبد العزيز.