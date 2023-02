وفاة النجمة الأمريكية ستيلا ستيفنز عن عمر 84 عاما

توفيت النجمة الأمريكية، ستيلا ستيفنز، في دار لرعاية المسنين في لوس أنجلوس عن عمر ناهز 84 عامًا، وكشف ابنها أندرو ستيفنز أنها توفيت جراء مضاعفات مرض الزهايمر، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتعد ستيلا واحدة من نجمات هوليوود في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، معروفة بدورها في العديد من الأفلام مثل "The Nutty Professor" مع الممثل الكوميدي، جيري لويس وفيلم "The Poseidon Adventure".

بدأت ستيفنز تجربتها الفنية بعد انفصالها عن زوجها في بداية حياتها، ثم لفتت انتباه وكلاء المواهب الذين وجهوها للدخول إلى عالم هوليوود، وكانت تتم مقارنتها في بعض الأحيان بالنجمة الشهيرة مارلين مونرو ونجمة الثلاثينيات جين هارلو، بسبب مظهرها الأشقر.

وتمكنت ستيفنز من الحصول على العديد من الأدوار، بسبب جاذبيتها الجنسية أكثر من قدرتها على التمثيل، وظهرت لأول مرة في فيلم "Say One for Me" الموسيقي في 1959 الذي كان من بطولة بينغ كروسبي وديبي رينولدز وروبرت واجنر ثم الفيلم الهزلي "Li'l Abner".