الفنان حسين الجسمي يحتفل بزفافه في حفل عائلي

وأضاف: "بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".

وكان ميار عباس، مدير أعمال حسين الجسمي، قد نشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورًا ومقطعًا من حفل عقد قران الفنان الإماراتي.

وكتب عباس: "أخي ورفيق دربي الغالي.. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح".

وفور انتشار خبر إعلان عقد قران الجسمي، هنأه عدد من الفنانين من بينهم مواطنته المطربة أحلام الشامسي.