انهيار أسرة وأصدقاء فادي إبراهيم في عزائه (فيديو)

وتحدث عدد من النجوم عن الفنان الراحل خلال لقاءات تلفزيونية، إذ أشادوا بأخلاقه الحسنة، وبمساعدته لزملائه.

وقال عادل كرم: "فادي كان ملاكا في الأرض وأصبح الآن ملاكا في السماء، والضحكة لم تكن تفارقه، لم يحالفني الحظ في العمل معه، لكنه كان فنانا مميزا، وله طلة وحضور مميز، وكان يصنع حالة في أي عمل يشارك به".

وكشف جورج خباز عن مساعدة فادي للفنانين الشباب في بداية حياتهم الفنية وتشجيعه لهم، مضيفا: "فادي مش بس خسارة فنية، ولكنه خسارة إنسانية أيضا، ولا يوجد شخص لا يحبه بالوسط الفني، وكان يعطي طاقة إيجابية في أي مكان يتواجد فيه".

وأضاف: "فادي رحل وهذه مشيئة الله، لكن الفنان اللي مثل فادي بيظل باقي بأعماله الفنية وأعماله الإنسانية".

وتوفي الفنان فادي إبراهيم صباح الإثنين عن عمر ناهز 67 عاما، بعد معاناته من مضاعفات مرض السكري، الذي أدى في النهاية لإصابته بنزيف دماغي أودى بحياته.