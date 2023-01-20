عمليات البحث مستمرة عن الممثل البريطاني جوليان ساندز

ويُعدّ هذا الجبل المسمى أيضا جبل سان أنطونيو، والذي يبلغ ارتفاعه 3068 مترا، أعلى قمة في سلسلة جبال سان غابرييل بالقرب من لوس أنجلوس.

وتشكّل المنطقة وجهة مقصودة من عشاق الأنشطة المقامة في الهواء الطلق، لكن سلسلة العواصف التي ضربت كاليفورنيا أخيرا أدت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج، مما جعلها خطرة.

وشرعت فرق إنقاذ في عمليات بحث على الأرض، الجمعة، لكنها اضطرت إلى تعليقها مساء السبت بسبب مخاطر حصول انهيارات ثلجية.

وذكرت الناطقة، أن "عمليات البحث متواصلة وتُستخدَم فيها مروحيات وطائرات مسيّرة دون طيّار عندما تتيح الأحوال الجوية ذلك".

وأضافت "سنطلق عمليات بحث أرضية جديدة عندما يتحسن الطقس وعندما نستطيع ضمان سلامة فرقنا".